на Карибских островах пропал эстонский яхтсмен
Ассоциация Seven Seas Cruising сообщила в социальных сетях, что эстонский яхтсмен Андреас Сипсакас пропал близ Ямайки. Министерство иностранных дел подтвердило, что им известно об исчезновении гражданина Эстонии, но отказалось более подробно комментировать этот случай.
По данным ассоциации, 11 июня Сипсакас сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. Это произошло по пути с Ямайки в Колумбию. На борту была четырехместная спасательная лодка, а эстонец был достаточно оснащен для кругосветных путешествий. Со здоровьем у Андреаса было все в порядке.
Последняя остановка Сипсакаса, о которой точно известно, произошла в порту города Негрил на Ямайке. Первый радиосигнал о бедствии поступил 11 июня в 4:52, а второй - в 5:40.
Министерство иностранных дел подтвердило, что им известно об исчезновении яхтсмена. Исходя из обязанности защиты личных данных и деликатного характера консульских дел, МИД не может подробнее комментировать произошедшее.
В появившейся в соцсетях публикации утверждается, что, по данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в последней точке пребывания Сипсакаса не было шторма. Кроме того, благодаря сигналу системы автоматической идентификации (AIS) Департамент полиции и погранохраны получил список расположенных поблизости судов.
Береговая охрана США тут же приступила к поискам и спасательным работам. На место был отправлен танкер CTG Magnesium, который спустя четыре часа после подачи Сипсакасом последнего сигнала обнаружил один радиобуй EPIRB и испачканный маслом спасательный жилет. CTG Magnesium на обнаружил на поверхности воды обломков или чего-либо еще, что указывало бы на гибель эстонца в результате столкновения его яхты с другим судном. Береговая охрана США отправила в район самолет, но поиски не принесли результатов.
В социальных сетях ходят слухи, что исчезновение эстонского яхтсмена может быть связано с пиратами, поскольку ранее в этом районе происходили подобные случаи. В МИДе отметили, что они такой информацией не располагают.