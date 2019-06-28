на Карибских островах пропал эстонский яхтсмен

По данным ассоциации, 11 июня Сипсакас сбросил с яхты Salacia два радиобуя для определения места бедствия. Это произошло по пути с Ямайки в Колумбию. На борту была четырехместная спасательная лодка, а эстонец был достаточно оснащен для кругосветных путешествий. Со здоровьем у Андреаса было все в порядке.

Последняя остановка Сипсакаса, о которой точно известно, произошла в порту города Негрил на Ямайке. Первый радиосигнал о бедствии поступил 11 июня в 4:52, а второй - в 5:40.

Министерство иностранных дел подтвердило, что им известно об исчезновении яхтсмена. Исходя из обязанности защиты личных данных и деликатного характера консульских дел, МИД не может подробнее комментировать произошедшее.

В появившейся в соцсетях публикации утверждается, что, по данным Департамента полиции и погранохраны Эстонии, в последней точке пребывания Сипсакаса не было шторма. Кроме того, благодаря сигналу системы автоматической идентификации (AIS) Департамент полиции и погранохраны получил список расположенных поблизости судов.

Береговая охрана США тут же приступила к поискам и спасательным работам. На место был отправлен танкер CTG Magnesium, который спустя четыре часа после подачи Сипсакасом последнего сигнала обнаружил один радиобуй EPIRB и испачканный маслом спасательный жилет. CTG Magnesium на обнаружил на поверхности воды обломков или чего-либо еще, что указывало бы на гибель эстонца в результате столкновения его яхты с другим судном. Береговая охрана США отправила в район самолет, но поиски не принесли результатов.