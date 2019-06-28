Фото: открылась крупнейшая в Эстонии заправка со сжатым природным газом

С июля город Тарту переходит на новую сеть автобусных линий: меняются маршруты линий, их число и частота отправлений. Начнут работать 13 автобусных линий и дополнительно две ночные линии. На линии выходят и 64 газовых автобуса с низкой посадкой, оснащенные кондиционером. Обслуживать новые автобусы будет компания GoBus.

Газовая заправка в Тарту. ФОТО: Alexela

Транспортные средства, работающие на природном газе, менее загрязняют окружающую среду и более экономичные: при том же количестве пройденных километров можно сэкономить до 60% топлива.

Председатель правления Alexela Айво Адамсон сказал, что предприятие работает над тем, чтобы в будущем предлагался только отечественный биометан или зеленый газ.