Фото: открылась крупнейшая в Эстонии заправка со сжатым природным газом

С понедельника в Тарту начнут курсировать 64 городских автобуса, работающих на сжатом природном газе (CNG). Для заправки транспорта Alexela построила в Тарту крупнейшую станцию со сжатым природным газом, где одновременно могут заправиться 48 транспортных средств.
С июля город Тарту переходит на новую сеть автобусных линий: меняются маршруты линий, их число и частота отправлений. Начнут работать 13 автобусных линий и дополнительно две ночные линии. На линии выходят и 64 газовых автобуса с низкой посадкой, оснащенные кондиционером. Обслуживать новые автобусы будет компания GoBus.
Транспортные средства, работающие на природном газе, менее загрязняют окружающую среду и более экономичные: при том же количестве пройденных километров можно сэкономить до 60% топлива.
Председатель правления Alexela Айво Адамсон сказал, что предприятие работает над тем, чтобы в будущем предлагался только отечественный биометан или зеленый газ.
По адресу Рингтеэ, 25 теперь можно не только заправить одновременно 42 газовых автобуса, но также и газовые автомобили. На территории открыты три общественные заправки для грузовиков и автомобилей, использующих CNG, одновременно заправиться могут 6 автомобилей.