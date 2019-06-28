Scania оспорит результаты тендера по газовым автобусам для Таллинна

«Tallinna Linnatransport уже во второй раз под надуманным предлогом решил отстранить нас от участия в тендере. В первый раз арбитражный суд по госпоставкам решил в пользу Scania и мы смогли продолжить участие в тендере, но теперь, сразу же после Иванова дня, поступило новое решение Tallinna Linnatransport, вновь объявившее наше предложение несоответствующим условиям тендера», - сказал директор Scania Eesti Янно Кару.

«На наш взгляд, и это решение Tallinna Linnatransport было беспочвенным. Мы в ближайшие дни обратимся в этой связи в арбитражный суд по госпоставкам, сейчас мы занимаемся подготовкой заявления. Против воли кажется, что Tallinna Linnatransport любой ценой стремится заключить сделку именно с Solaris», - сказал Кару.

Предприятие Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) в среду назвало победителем тендера по покупке газовых автобусов компанию Solaris Bus & Coach S.A, у которой город купит на сумму около 27 млн евро 100 новых работающих на сжатом природном газе (CNG) автобусов для городских линий с возможностью купить в рамках того же договора еще 100 автобусов.

По словам Кару, участие Solaris в тендерах по городскому транспорту в Латвии и Польше привело к крупным коррупционным скандалам. «Хотелось бы верить, что в Таллинне это не является причиной, по которой Solaris отдают предпочтение. На организованных на деньги налогоплательщика публичных тендерах должны выигрывать лучшие по содержанию и цене предложения, а не единственное оставшееся на конкурсе предприятие. Мы знаем, что наши газовые автобусы очень качественные, мы умеем экономно и оперативно обслуживать их».

По словам председателя правления TLT Дениса Бородича, предложение Scania Eesti признали несоответствующим условиям, поскольку оно не описывало стоимость пользования автобусами, негарантийного обслуживания и затрат на запчасти и материалы в течение десяти лет в требуемом объеме.

В соответствии со стратегией TLT, к 2025 году все старые дизельные автобусы заменят использующими сжатый природный газ автобусами городских линий. Для этого в течение четырех последующих лет в рамках тендеров будет куплено в общей сложности 300 новых газовых автобусов и пройдет первичная подготовка к использованию электробусов. Первые 100 новых газовых автобусов заменят самую старую часть использующегося сейчас автобусного парка.