Саммит G20 может не принять итоговую декларацию по климату

Европейские страны намерены решительно добиваться того, чтобы текст такого заявления не был принят, цитирует агентство AFP слова неназванного собеседника из окружения президента Франции Эмманюэля Макрона, пишет DW.com. По его словам, такая позиция была выработана в Осаке на координационной встрече представителей шести стран ЕС, включая Германию, с руководством Евросоюза.

На предыдущем саммите "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе в конце 2018 года 19 стран-участниц приняли итоговое заявление, в котором обязались выполнять Парижское соглашение по климату. США, которые отказываются от участия в Парижском соглашении, это заявление подписывать не стали.

В Осаке представители США, как утверждает собеседник AFP, попытались привлечь на свою сторону другие страны. Между тем Европа готова согласиться с новым заявлением по климату в формате "19+1", как в Буэнос-Айресе, однако ни в коем случае не в формате "18+2" или "17+3".