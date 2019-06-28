«Милан» решил продать Доннарумму

По информации championat.com, россонери решили продать 20-летнего футболиста сейчас, чтобы выручить за него максимально возможную сумму, поскольку контракт голкипера рассчитан до лета 2021 года и он не намерен его продлевать. Также на этот шаг «Милан» подтолкнули проблемы с финансовым фэйр-плей. Сам Доннарумма не настаивает на уходе, но готов покинуть команду и присоединиться к «Пари Сен-Жермен», который в настоящий момент ведёт переговоры о его трансфере. Как уже сообщалось, «Милан» хочет выручить за своего воспитанника € 50 млн.