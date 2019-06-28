Таксист, выживший при стрельбе в Таллинне, обратился к жителям Эстонии

Жизнь раненого таксиста удалось спасти именно благодаря донорской крови и усилиям врачей.

Таксист Сергей, переживший произошедшую на прошлой неделе стрельбу в Теллискиви, поблагодарил всех доноров крови, которым он обязан жизнью.

«Среди нас есть люди, которые спасли мне жизнь. Больницы нуждаются в донорской крови круглый год, и никогда не знаешь, когда именно тебе потребуется помощь», - сказал Сергей и призвал своих коллег и всех остальных стать донорами.

По словам главы центра крови Рийн Кулласте, команда центра каждый день работает над тем, чтобы пациенты получали подходящую донорскую кровь. «Призыв Сергея очень трогательный, это высокая оценка для всей команды», - сказала Кулласте.