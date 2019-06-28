Юрист объясняет: можно ли использовать депозит для оплаты последнего месяца и как досрочно расторгнуть договор найма

Обилие информации и нюансов в законодательстве, в которые приходится вникать, составляя договор найма без участия маклера, могут создать большие проблемы. Юристы адвокатского бюро Triniti Анна Лийв и Геттер Улла отвечают на каверзные вопросы, которые могут возникнуть при оформлении договора найма.
Сегодня речь пойдет о том, как правильно использовать залоговые деньги и как досрочно расторгнуть договор найма.
Итак, можно ли оплатить последний месяц проживания деньгами, внесенными нанимателем в качестве депозита при заключении договора?
Закон такую возможность прямо не предусматривает. Однако наличие залоговой суммы является гарантией компенсации возможных претензий наймодателя к нанимателю.
Таким образом, возможен следующий вариант: если наниматель не заплатит за последний месяц, наймодатель вычтет плату за найм из залоговой суммы и вернет нанимателю оставшиеся деньги. Но чтобы юридически правильно оформить это действие, необходимо сделать заявление о взаимозачете другой стороне договора.
Каков минимальный срок уведомления, если одна из сторон желает досрочно расторгнуть договор найма?
Досрочное расторжение договора найма возможно, только если заключен срочный договор и только в исключительных случаях, если для этого есть веская причина. Как правило, о расторжении такого договора нет необходимости уведомлять предварительно. Исключением является расторжение договора найма в случае недоговорного использования вещи, тогда наймодатель может расторгнуть договор найма, уведомив об этом не менее, чем за 30 дней.
Вышеуказанное не распространяется на аренду коммерческих помещений, когда стороны могут договориться о других способах досрочного расторжения договора аренды. В случае договора найма жилья, при его расторжении учитывается приоритет нанимателя.