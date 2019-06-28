Юрист объясняет: можно ли использовать депозит для оплаты последнего месяца и как досрочно расторгнуть договор найма

Сегодня речь пойдет о том, как правильно использовать залоговые деньги и как досрочно расторгнуть договор найма.

Итак, можно ли оплатить последний месяц проживания деньгами, внесенными нанимателем в качестве депозита при заключении договора?

Закон такую ​​возможность прямо не предусматривает. Однако наличие залоговой суммы является гарантией компенсации возможных претензий наймодателя к нанимателю.

Таким образом, возможен следующий вариант: если наниматель не заплатит за последний месяц, наймодатель вычтет плату за найм из залоговой суммы и вернет нанимателю оставшиеся деньги. Но чтобы юридически правильно оформить это действие, необходимо сделать заявление о взаимозачете другой стороне договора.

Каков минимальный срок уведомления, если одна из сторон желает досрочно расторгнуть договор найма?

Досрочное расторжение договора найма возможно, только если заключен срочный договор и только в исключительных случаях, если для этого есть веская причина. Как правило, о расторжении такого договора нет необходимости уведомлять предварительно. Исключением является расторжение договора найма в случае недоговорного использования вещи, тогда наймодатель может расторгнуть договор найма, уведомив об этом не менее, чем за 30 дней.