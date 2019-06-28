Фото: двое незадачливых водителей надолго запомнят ночную поездку по шоссе Таллинн-Тарту

Ида-Харьюский отдел полиции на своей страничке в соцсети Facebook сообщил об инциденте, имевшем место этой ночью на шоссе Таллинн-Тарту.
Как говорится в сообщении, на 40-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло два несчастных случая — водители автомобилей проехали мимо установленных на время дорожного ремонта знаков и оказались в глубокой яме.
К счастью, в инциденте никто не пострадал.
На данном отрезке шоссе действует ограничение скорости в 50 км/ч, а также установлены дорожные знаки и нанесена временная разметка.