Пт, 28.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас
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  • Фото: двое незадачливых водителей надолго запомнят ночную поездку по шоссе Таллинн-Тарту

Фото: двое незадачливых водителей надолго запомнят ночную поездку по шоссе Таллинн-Тарту

Инцидент на шоссе Таллинн-Тарту.

ФОТО: Facebook

Ида-Харьюский отдел полиции на своей страничке в соцсети Facebook сообщил об инциденте, имевшем место этой ночью на шоссе Таллинн-Тарту.

Как говорится в сообщении, на 40-м километре шоссе Таллинн-Тарту произошло два несчастных случая — водители автомобилей проехали мимо установленных на время дорожного ремонта знаков и оказались в глубокой яме.

К счастью, в инциденте никто не пострадал.

На данном отрезке шоссе действует ограничение скорости в 50 км/ч, а также установлены дорожные знаки и нанесена временная разметка.

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