Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент России Владимир Путин провели встречу на полях саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке. Эта встреча стала первой после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери.
В ходе встречи Мэй сказала Путину, что «нормализация двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам», заявили в офисе британского премьер-министра.
Также Мэй подчеркнула, что Британия «продолжит защищать демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ», добавили на Даунинг стрит.
В Кремле переговоры Путина и Мэй пока не комментировали.
Перед встречей с Путиным Мэй заявила, что подозреваемые в применении нервно-паралитического вещества «Новичок» должны быть привлечены к ответственности. В разговоре с Би-би-си она назвала нападение на Скрипалей «отвратительным и безответственным действием».