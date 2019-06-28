Туристов предупредили об опасности поездок в Европу

Температура выше 40 градусов будет наблюдаться во Франции, Испании и Италии. В городах Германии, Швейцарии и Венгрии синоптики прогнозировали около 30 градусов тепла в выходные, 29-30 июня.

В связи с этим туристам посоветовали пить больше воды, не проводить много времени на солнце и обильно наносить на тело солнцезащитный крем. Путешественникам, выбравшим пляжный отдых в Европе, порекомендовали приходить к морю рано утром, а в полдень прятаться в тени.

Кроме того, власти Франции объявили об отмене занятий в 50 школах к югу от Парижа в связи с аномальной жарой. А МИД Италии объявил высший уровень тревоги в 16-и городах страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.

В пятницу в Испании ожидается температура выше 45 градусов. «Врата ада распахнутся перед нами», — написали в Twitter сотрудники гидрометцентра Испании.