Пт, 28.06.2019
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Airbnb Luxe начал сдавать в аренду острова в Карибском море и замки в горах

Мальдивы. Снимок иллюстративный.

ФОТО: iStockPhoto

Сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запустил отдельную услугу Airbnb Luxe, который позволяет забронировать и арендовать роскошные особняки, замки и целые частные острова, передает Realty.newsru.com.

Сервис онлайн-бронирования недвижимости Airbnb запустил отдельную услугу Airbnb Luxe, которая позволяет забронировать эксклюзивное жилье, включая роскошные особняки, замки и целые частные острова.

«Любители литературы могут найти вдохновение и роскошь на вилле Флеминг на Ямайке, где Ян Флеминг написал свои знаменитые шпионские романы. Другие могут предпочесть полную конфиденциальность и эксклюзивность, заказав целый остров с собственным самопровозглашенным часовым поясом на невероятном частном атолле Нукутепи во Французской Полинезии, куратором которого является Гай Лалиберте, основатель Cirque du Soleil», – сообщает компания.

В настоящее время через Airbnb Luxe для бронирования доступны свыше двух тысяч различных объектов, каждый из которых был отобран с учетом трехсот с лишним критериев соответствия стандартам нового сервиса. В среднем неделя аренды обойдется в 14 тысяч долларов, хотя для некоторых объектов цена может доходить и до миллиона долларов. В основном список включает объекты, расположенные в районе Карибских островов. Далее идут Латинская Америка, Азия, Австралия, США и Европа. 

Стратегический директор Airbnb Ник Гуэзен сообщил Bloomberg, что многие объекты Airbnb Luxe принадлежат звездам и миллиардерам, но информация о владельцах  для арендаторов недвижимости засекречена.

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