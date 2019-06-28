Пт, 28.06.2019
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  • Фото: смотрите, с какой скоростью растут розы в этом эстонском саду

Фото: смотрите, с какой скоростью растут розы в этом эстонском саду

Плетистая роза сорта Flammentanz.

ФОТО: Kerli Vool

Жителям Эстонии нравятся розы, они их с удовольствием выращивают, а некоторые добиваются на этом поприще значительных успехов, пишет Kodustiil

Керли Воол - одна из таких удачливых садоводов, в чьем саду очень хорошо себя чувствует плетистая роза легендарного сорта Flammentanz. Четыре года назад Керли высадила маленький черенок этой розы, который начал расти с невиданной скоростью. 

Особенно приятно, что Керли не приходилось выбиваться из сил, чтобы достичь такого результата: она не пригибала к земле ветки и даже не прикрывала растение от холодов. Керли считает, что роза так хорошо растет благодаря защищающей ее от ветра стене дома и карнизу, который не дает осадкам заливать растение.

Роза летом 2017 года.

ФОТО: Kerli Vool

Роза летом 2018 года.

ФОТО: Kerli Vool

Роза этим летом.

ФОТО: Kerli Vool

Чтобы растение могло легко взбираться вверх, на стену дома прикрепили металлическую решетку. Смотрите, как обильно цветет роза!  Единственная забота, в которой нуждается цветок - это борьба с тлей. «И еще я с ней разговариваю: подхожу к розе и говорю, какая она красивая», - улыбается Керли.

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