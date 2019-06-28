Фото: смотрите, с какой скоростью растут розы в этом эстонском саду

Керли Воол - одна из таких удачливых садоводов, в чьем саду очень хорошо себя чувствует плетистая роза легендарного сорта Flammentanz. Четыре года назад Керли высадила маленький черенок этой розы, который начал расти с невиданной скоростью.

Особенно приятно, что Керли не приходилось выбиваться из сил, чтобы достичь такого результата: она не пригибала к земле ветки и даже не прикрывала растение от холодов. Керли считает, что роза так хорошо растет благодаря защищающей ее от ветра стене дома и карнизу, который не дает осадкам заливать растение.

Роза летом 2017 года. ФОТО: Kerli Vool

Роза летом 2018 года. ФОТО: Kerli Vool

Роза этим летом. ФОТО: Kerli Vool