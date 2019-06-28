Стали известны соперницы Канепи и Контавейт на Уимблдонском турнире

Нa стартующем в понедельник Уимблдонском теннисном турнире Анетт Контавейт (WTA 20) сразится с американкой Шелби Роджерс, а Кайа Канепи (WTA 72.) с швейцарко Штефани Фёгеле (WTA 100).
Канепи 29-летняя Фёгеле встречались дважды, свхет побед у соперниц равный, но встреча на травяном покрытии будет первой в истории противостояния этих теннисисток. Победитель пары сыграет во втором круге с победителем матча россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 45.) и швейцарки Белинды Бенчич (WTA 13.)
Анетт Контавейт играла с Роджерс пять лет назад и была сильнее 6:2, 6:1. Победитель этой пары встретится с победителем поединка американки Кэти Макнэлли (WTA 164.) и британки Хизер Ватсон (WTA 122).