Стали известны соперницы Канепи и Контавейт на Уимблдонском турнире

Канепи 29-летняя Фёгеле встречались дважды, свхет побед у соперниц равный, но встреча на травяном покрытии будет первой в истории противостояния этих теннисисток. Победитель пары сыграет во втором круге с победителем матча россиянки Анастасии Павлюченковой (WTA 45.) и швейцарки Белинды Бенчич (WTA 13.)