Кокорина и Мамаева воссоединят в колонии

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев будут направлены в одну колонию для отбытия наказания, сообщаeт lenta.ru.
«ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся», — рассказал заместитель главы службы Валерий Максименко. По словам Максименко, во ФСИН их не считают бандой или группировкой.
13 июня Московский городской суд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Футболистов должны этапировать поездом в колонию в одной из ближайших к Москве областей.
Оба спортсмена находились в СИЗО с октября 2018-го. Содержание под стражей продлевалось неоднократно. Осенью прошлого года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы.