Кокорина и Мамаева воссоединят в колонии

«ФСИН принял решение, что, когда поступят все документы, они вместе будут отправлены в одну колонию. Но это в том случае, если они сами не откажутся», — рассказал заместитель главы службы Валерий Максименко. По словам Максименко, во ФСИН их не считают бандой или группировкой.