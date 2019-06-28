Таллиннские продавцы клубники в отчаянии: люди покупают ягоды на парковке

В этом году урожай клубники хороший, поскольку были как дожди, так и теплая погода. По вечерам на парковке Ныммеского рынка появляются люди, которые продают клубнику из багажника собственного автомобиля. Они не платят за место на рынке и цена на ягоды ниже, пишет Postimees.

Хотя никто из продавцов Ныммеского рынка не согласился афишировать свое имя, о существовании проблемы говорят многие.

Пожелавшая сохранить анонимность продавщица сказала, что на ее продажи происходящее на парковке сильно влияет. «Часто вижу людей, которые годами покупали у меня клубнику, и они проходят мимо, говорят, что у них уже есть клубника. Ведь они купили ее на парковке», - говорит продавщица. Она не может сказать, по какой цене продают клубнику из багажника, но слышала, что ее стоимость в районе двух евро. Особенно печальной ситуацию делает то, что у многих продавцов цена зависит от продаж. «Это доводит до отчаяния», - комментирует один продавец.

Уже второй вечер около шести часов люди собираются на парковке и за короткое время там возникает длинная очередь. «Некоторые к вечеру приезжают сюда на автобусе, чтобы купить ягод из багажника», - объясняет продавщица.