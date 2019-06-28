Вскрытие дня: во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США

во время разборки в Huawei P30 Pro было обнаружено 1631 составных частей смартфона и только 15 из них были американскими, пишет ixbt.com . Таким образом, на долю американских компонентов приходится менее 1% в штучном выражении (0,9%) и 16,3% в денежном.

Порядка 62% компонентов смартфона с точки зрения цены были произведены компаниями за пределами континентального Китая — в Японии, Южной Корее и Гонконге. На долю США приходятся, в том числе, модули памяти DRAM Micron Technology и защитное стекло Corning, микросхемы калифорнийского производителя Qorvo, а также Texas Instruments и Cirrus Logic.

До ввода санкций США, Huawei имела все шансы стать крупнейшим поставщиком смартфонов в мире в 2020 году, сместив текущего лидера — компанию Samsung. Однако теперь работа с американскими партнерами осложнена, хотя Huawei не теряет энтузиазма и ее глава говорит лишь о замедлении роста, а совсем не о крахе. На днях Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei), основатель и генеральный директор Huawei, также заявил, что Google потеряет 700-800 миллионов пользователей, если Huawei откажется от Android в пользу собственной HongMeng OS.