Больше чем эффективная косметическая хирургия – пластика живота избавляет от болей в спине и недержания мочи

Помимо возвращения внешнего вида, предшествовавшего беременности или большому набору веса, абдоминопластика предлагает и другие блага, которые не так очевидны, но при этом значительно улучшают качество жизни. Как показали исследования, женщины, которые после беременности или радикального снижения веса проходили через абдоминопластику, отмечали избавление от болей в спине и проблем с недержанием мочи.

Хотя абдоминопластика в большинстве случаев классифицируется как пластическая операция, она отлично борется с двумя недугами, которыми страдает большинство женщин после родов – боли в спине и разной степени недержание мочи.

Абдоминопластика лечит распространенные послеродовые недуги

В исследовании, проведенном в Австралии, приняли участие 214 женщин. все они приняли решение в пользу пластики живота, чтобы восстановить те формы, которые были у них до беременности. Средний возраст участвовавших в исследовании женщин составил 42 года, в среднем каждая родила двоих или более детей, хотя некоторые только по одному ребенку.

Женщины, принявшие участие в исследовании, заполняли анкеты как до операции, так и после. В ходе опросов фиксировались их жалобы на боли в спине и недержание мочи – две очень распространенные проблемы, с которыми сталкиваются женщины после родов. 51% участниц исследования указали на наличие болей в спине и 42,5% женщин – на недержание мочи или другие связанные с мочеиспусканием проблемы.

Послеоперационные анкеты участницы исследования заполняли спустя шесть недель после процедуры абдоминопластики и потом еще раз, спустя шесть месяцев. Из ответов выяснилось, что у большинства женщин значительно улучшилась ситуация с упомянутыми недугами. Несмотря на конкретные методики абдоминопластики, все женщины отмечали одинаковые результаты в виде избавления от недугов.

Похожие исследование проводились и в Соединенных Штатах Америки, где ежегодно проводятся сотни тысяч операций по коррекции живота, преимущественно – рожавшим женщинам. Из исследований, проведенных в Америке, вырисовывается четкая связь между абдоминопластикой и уменьшившимися в ее результате болями в спине и недержанием мочи.

В ходе коррекции живота с помощью специальной техники сшивания снова стягиваются прямые мышцы живота (коррекция диастаза), которые пострадали во время беременности и из-за которых живот вываливается вперед. В результате операции улучшается общий мышечный тонус в области живота, а следовательно, исправляется осанка. Благодаря улучшенной осанке уменьшаются боли в спине, а более прочные мышцы живота вносят существенную лепту в восстановление нормальной функции мочеполовых органов.

Подводя итог, можно уверенно говорить о том, что пластика живота – это не просто эффективная косметическая процедура, но и операция, улучшающая общее качество жизни.

Более подробно об абдоминопластике можно прочитать на веб-сайте The Health Clinic, предлагающей консультации пластического хирурга в Таллинне.