Картина дня: перекрытие Лаагна-теэ, отказавшиеся от ребенка родители и призыв выжившего при стрельбе таксиста

Ради съемок на Лаагна-теэ Нолан согласился на условия Таллиннской горуправы

Кинокомпания Warner Bros. и их местный представитель Allfilm согласились на предложенный городом Таллинном вариант, при котором период съемок на Лаагна-теэ ограничится в общей сложности десятью днями. Читать далее...

Таллиннские продавцы клубники в отчаянии: люди покупают ягоды на парковке

Продавцы клубники Ныммеского рынка жалуются, что за забором на парковке им конкуренцию составляют мошенники, которые не платят за место. Читать далее...

С 1 июля изменится порядок продажи табака и табачных изделий: что это значит?

С 1 июля вступают в силу несколько изменений в Закон о табаке и табачных изделиях: теперь в магазинах розничной торговли табачные изделия больше не будут на виду. Читать далее...

Родители отказались от маленького ребенка с тяжелой инвалидностью

Родители обратились к чиновнику по защите детей, чтобы сдать свою дочь с тяжелыми физическими недостатками на попечение волости. Для успеха предприятия им пришлось выставить себя перед судом в самом неприглядном свете. Читать далее...

Таксист, выживший при стрельбе в Таллинне, обратился к жителям Эстонии

С 1 по 2 июля Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы совместно с Takso24 и Tallink Takso проведут донорские дни в честь пережившего стрельбу в Теллискиви таксиста Сергея. Читать далее...

"Не вмешивайся в выборы, пожалуйста". В Японии прошла встреча Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели двустороннюю встречу на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке. Последний раз переговоры двух лидеров проходили в июле прошлого года в Хельсинки. После этого отношения Москвы и Вашингтона ухудшились. Читать далее...

Правительство, работодатели и профсоюзы обсудят план спасения Ида-Вирумаа

По инициативе премьер-министра Юри Ратаса в пятницу в Доме Стенбока состоится очередная встреча представителей профсоюзов, работодателей и правительства. Читать далее...

Водители, внимание! В связи со съемками фильма Нолана в эти выходные движение в центре Таллинна будет сильно нарушено

В связи со съемками фильма Кристофера Нолана Tenet в предстоящие выходные будут введены ограничения движения на Пярнуском шоссе и на прилегающих к нему улицах. Читать далее...

Путин заявил о конце эпохи либерализма

Либеральная идея устарела, она пережила свою цель, когда общественность выступила против иммиграции, открытых границ и мультикультурализма, заявил президент России Владимир Путин в интервью газете The Financial Times. Читать далее...

Житель Ласнамяэ в ужасе: гнезда ласточек вместе с птенцами залили цементом?!

Общество защитников дикой природы в эту среду поделилось в Facebook шокирующим постом жителя ласнамяэской многоэтажки. Читать далее...

Портал недвижимости: где в Таллинне легче всего найти съемное жилье