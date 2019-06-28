Возвращение России в ПАСЕ объяснили ее тайной сделкой с Западом

Об этом говорится в статье газеты "Европейская правда". Издание, ссылаясь на источники, отмечает, несмотря на то, что Москва должна была освободить моряков по решению трибунала ООН по морскому праву – за выполнение этого решения РФ выторговала уступки от Запада: России возвращают полномочия в ПАСЕ даже без малейших исключений, а та в ответ находит схему освобождения моряков и допускает в Крым мониторинговую миссию Совета Европы (СЕ). И, конечно, Москва восстанавливает платежи в бюджет СЕ, где она уже накопила долг около 70 миллионов евро.

По данным газеты, сигналы о таком пакете поступали к украинским дипломатам еще в конце президентства Петра Порошенко, но как "ультиматум", или "предложение, от которого нельзя отказаться". Канлцер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поставили его перед украинской стороной только сейчас, во время визитов президента Украины в Париж и Берлин, однако согласия Зеленского на эту сделку они не получили.