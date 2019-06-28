Пт, 28.06.2019
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  • Пустые камеры ждут обитателей - новая тюрьма заполнена лишь наполовину

Пустые камеры ждут обитателей - новая тюрьма заполнена лишь наполовину

  • Хотя камеры в новой тюрьме рассчитаны на одного, нары там - двухместные
  • Несколько блоков тюрьмы еще не введены в эксплуатацию
  • Все заключенные Эстонии могут получить по своей камере через семь лет

74 miljonit eurot maksnud uue Tallinna vangla kõiki kohti ei plaanitagi täis võtta, sest see poleks kooskõlas suundumusega võimaldada igale vangile oma kambrit.

ФОТО: Sander Ilvest

Новая Таллиннская тюрьма заполнена от силы наполовину, но несмотря на свободные места часть заключенных живет по двое в одиночных камерах, пишет Postimees.

В построенной к ноябрю прошлого года и обошедшейся в 74 млн евро Таллиннской тюрьме заполнено чуть более половины мест. Часть секций тюрьмы, расположенной в селе Соодевахе, остается незаселенной.

Тенденция развитых стран и цель Эстонии - размещать заключенных в камерах по возможности по одному. Камеры новых тюрем Эстонии и правда построены одноместными с учетом европейских рекомендаций, но в камерах Таллиннской тюрьмы при этом установлены двухместные нары. Так обеспечивается минимальная разумная площадь, предусмотренная на одного заключенного, которая в Эстонии составляет примерно четыре квадратных метра. 

Таким образом, в сверхдорогой тюрьме, строительство которой обошлось на 10 млн евро дороже, чем строительство Эстонского народного музея, простаивает без дела 126 камер. В Таллиннской тюрьме 1308 мест, но лишь 723 заключенных, что означает 55-процентную заполняемость. Заключенные распределены по 478 камерам, некоторые - по двое.

Если строительство Тартуской тюрьмы в начале нулевых вызвало замешательство в связи с тем, что в 500 камер было решено вместить 1000 заключенных, то теперь в Таллиннской тюрьме на 600 камер реальных мест вдвое больше. Заполнять их все планов нет, да и заполненность камер Тартуской и Вируской тюрем начала редеть.

Заключенных становится меньше.

ФОТО: Pm

По словам вице-канцлера по тюрьмам Министерства юстиции Прийта Кама, на сегодняшний день эксплуатируется лишь определенная часть тюрьмы: секции с начала года вводятся в использование поочередно. "Заключенные живут в камерах как по одному, так и по двое. Решения по их размещению тюремная единица принимает самостоятельно. Сейчас еще идут некоторые работы по доведению до ума, гарантийные ремонты и тому подобное. Число заключенных еще не достигло планируемого уровня". - сказал он.

Кама сказал, что в ближайшее время число заключенных в Таллинне начнет расти, но заключенных Тартуской или расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы переводить в другие места не будут. В Таллинн будут за счет Тарту и Йыхви направлять больше новых заключенных. По словам Кама, к этому уже понемногу приступили. При этом цели заполнить все места в Таллиннской тюрьме нет: это означало бы, что в каждой камере находится по два заключенных. В старой тюрьме на улице Магазини в Таллинне перед самым переездом было 713 заключенных, сейчас в новом комплексе их чуть больше.

В то же время, число заключенных в Эстонии снижается с каждым годом, так что постепенно по одиночным камерам должны вместиться все заключенные тюрем в Тарту и Йыхви, а с открытием новых блоков - и в Таллинне. Кама добавил, что если в Эстонии число заключенных снизится с нынешних 2500 до 1700-1800, все заключенные получат по своей одиночной камере. При сохранении нынешней тенденции это должно произойти в течение примерно семи лет.

Тюремное заключение эконом-класса

По словам члена правления Эстонского общества криминологии Анны Маркиной, исследования показывают, что стоимость одного дня содержания заключенного в Эстонии является одной из самых низких в Европе - 50 евро. Средний европейский показатель в два раза выше. Содержание заключенных в камерах по двое в ситуации, когда их можно было бы распределить по одному, Маркина считает экономией средств. К тому же, так требуется и меньше охранников, а рабочую силу для тюрем найти непросто.

12-метровые камеры Таллиннской тюрьмы предназначены для одного заключенного, но оснащены двухместными нарами.

ФОТО: Tairo Lutter

Для еще не открытых блоков, по словам Кама, нужно взять на работу 15 тюремных чиновников. С переездом тюрьмы на новое место число тюремных чиновников осталось более-менее прежним, их просто перераспределили между единицами. В Эстонии в среднем по два чиновника на каждого заключенного. В Швеции, к примеру, этот показатель составляет 0,8 заключенного на одного работника.

"Все зависит от того, какие амбиции общество возлагает на тюрьму.  Исходя из этого тюрьмы можно содержать по-разному", - сказал Кама.

Маркина добавила, что хотя содержать заключенных в камерах по одному было бы хорошо, нужно помимо этого брат в расчет и общий подход к содержанию заключенных. Согласно исследованиям, держать человека целый день одного в запертом помещении жестоко, но вдвоем - еще хуже.  Гуманнее было бы cодержать  заключенных по одному в камерах так, чтобы они могли свободно перемещаться и общаться с другими. "Не нужно держать заключенных вместе, когда есть превосходные возможности быть гуманее и размещать их по одному", - считает она. 

Кама сказал, что одиночное заключение означает, что заключенный пребывает в камере один и на ночь остается изолирован, когда камера запирается на ключ.

Суровая аренда

Если дневные расходы на одного заключенного относительно невелики, то расходы на содержание тюрем с открытием новой тюрьмы существенно выросли. В прошлом году Министерство юстиции заплатило акционерному обществу Riigi Kinnisvara  за содержание трех объектов тюремной недвижимости почти 16,5 млн евро, но в нынешнем году эта сумма составила уже почти 25 млн.

Аренда новой Таллиннской тюрьмы составляет около 12 млн от этой суммы, Тартуской и Вируской - 4 и 8,5 млн соответственно. В Тартуской тюрьме заполняемость - 90%, в Вируской - 66%.

Кама сказал, что аренда тюрьмы - это по большей части оплата стоимости строительства, которая вышла значительно выше, чем в случае с предыдущими тюрьмами. Помещений и побочных функций в Таллиннской тюрьме, по его словам, больше, и часть цены обусловлена этим большим объемом.

Маркина сказала, что в общем случае хорошо то, что заключенные в конце концов получили нынешние условия, потому что в старой тюрьме помимо ужасного быта были еще и проблемы с перенаселенностью. Начатое в 2014 году в волости Раэ строительство новой тюрьмы Минюст считал особенно важным, потому что в ведомстве опасались роста требований компенсации ущерба со стороны заключенных в связи с плохими условиями жизни.

Маркина отметила, что расставлением точек над "i" было бы размещение заключенных по одному и нахождение для них занятий в достаточном объеме, то есть трудоустройство и увеличение объема другой деятельности с тем, чтобы им было проще вернуться к обычной жизни. Средний уровень трудозанятости в тюрьмах Эстонии равен 40%, и трех часов работы в день, по мнению Маркиной, недостаточно. "Когда заключенные скучают и у них много свободного времени, это вредно для них в психологическом плане", - сказала она.

Рабочих мест не хватает

Сейчас в Таллиннской тюрьме работу имеют 254 заключенных и еще 192 приобретают образование. Некоторые заключенные из тех, кто не работает и не учится, заняты в социальных программах и изучают эстонский язык. По словам Кама, нужно увеличивать именно объемы обучения эстонскому языку и компьютерной грамотности cреди заключенных среднего и пожилого возраста, а также должно быть больше социальных программ. Но это требует финансирования, поэтому Министерство юстиции ждет осеннего госбюджета.

"Поскольку Таллиннская тюрьма - очень дорогой объект, финансирование тюремного производства мы организовали позднее, подряды по наполнению оборудованием еще идут.  Трудозанятость мужчин в новой тюрьме еще не запущена в полном объеме. Из старой тюрьмы мы смогли перевезти в основном оборудование для трудоустройства женщин-заключенных", - сказал Кама.

К нынешним рабочим местам к концу года добавятся места в прачечной и деревообрабатывающем и металлообрабатывающем цехах.

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