Пустые камеры ждут обитателей - новая тюрьма заполнена лишь наполовину

12-метровые камеры Таллиннской тюрьмы предназначены для одного заключенного, но оснащены двухместными нарами. ФОТО: Tairo Lutter

Для еще не открытых блоков, по словам Кама, нужно взять на работу 15 тюремных чиновников. С переездом тюрьмы на новое место число тюремных чиновников осталось более-менее прежним, их просто перераспределили между единицами. В Эстонии в среднем по два чиновника на каждого заключенного. В Швеции, к примеру, этот показатель составляет 0,8 заключенного на одного работника.

"Все зависит от того, какие амбиции общество возлагает на тюрьму. Исходя из этого тюрьмы можно содержать по-разному", - сказал Кама.

Маркина добавила, что хотя содержать заключенных в камерах по одному было бы хорошо, нужно помимо этого брат в расчет и общий подход к содержанию заключенных. Согласно исследованиям, держать человека целый день одного в запертом помещении жестоко, но вдвоем - еще хуже. Гуманнее было бы cодержать заключенных по одному в камерах так, чтобы они могли свободно перемещаться и общаться с другими. "Не нужно держать заключенных вместе, когда есть превосходные возможности быть гуманее и размещать их по одному", - считает она.

Кама сказал, что одиночное заключение означает, что заключенный пребывает в камере один и на ночь остается изолирован, когда камера запирается на ключ.

Суровая аренда

Если дневные расходы на одного заключенного относительно невелики, то расходы на содержание тюрем с открытием новой тюрьмы существенно выросли. В прошлом году Министерство юстиции заплатило акционерному обществу Riigi Kinnisvara за содержание трех объектов тюремной недвижимости почти 16,5 млн евро, но в нынешнем году эта сумма составила уже почти 25 млн.

Аренда новой Таллиннской тюрьмы составляет около 12 млн от этой суммы, Тартуской и Вируской - 4 и 8,5 млн соответственно. В Тартуской тюрьме заполняемость - 90%, в Вируской - 66%.

Кама сказал, что аренда тюрьмы - это по большей части оплата стоимости строительства, которая вышла значительно выше, чем в случае с предыдущими тюрьмами. Помещений и побочных функций в Таллиннской тюрьме, по его словам, больше, и часть цены обусловлена этим большим объемом.

Маркина сказала, что в общем случае хорошо то, что заключенные в конце концов получили нынешние условия, потому что в старой тюрьме помимо ужасного быта были еще и проблемы с перенаселенностью. Начатое в 2014 году в волости Раэ строительство новой тюрьмы Минюст считал особенно важным, потому что в ведомстве опасались роста требований компенсации ущерба со стороны заключенных в связи с плохими условиями жизни.

Маркина отметила, что расставлением точек над "i" было бы размещение заключенных по одному и нахождение для них занятий в достаточном объеме, то есть трудоустройство и увеличение объема другой деятельности с тем, чтобы им было проще вернуться к обычной жизни. Средний уровень трудозанятости в тюрьмах Эстонии равен 40%, и трех часов работы в день, по мнению Маркиной, недостаточно. "Когда заключенные скучают и у них много свободного времени, это вредно для них в психологическом плане", - сказала она.

Рабочих мест не хватает

Сейчас в Таллиннской тюрьме работу имеют 254 заключенных и еще 192 приобретают образование. Некоторые заключенные из тех, кто не работает и не учится, заняты в социальных программах и изучают эстонский язык. По словам Кама, нужно увеличивать именно объемы обучения эстонскому языку и компьютерной грамотности cреди заключенных среднего и пожилого возраста, а также должно быть больше социальных программ. Но это требует финансирования, поэтому Министерство юстиции ждет осеннего госбюджета.

"Поскольку Таллиннская тюрьма - очень дорогой объект, финансирование тюремного производства мы организовали позднее, подряды по наполнению оборудованием еще идут. Трудозанятость мужчин в новой тюрьме еще не запущена в полном объеме. Из старой тюрьмы мы смогли перевезти в основном оборудование для трудоустройства женщин-заключенных", - сказал Кама.