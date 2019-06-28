Пустые камеры ждут обитателей - новая тюрьма заполнена лишь наполовину

- Хотя камеры в новой тюрьме рассчитаны на одного, нары там - двухместные
- Несколько блоков тюрьмы еще не введены в эксплуатацию
- Все заключенные Эстонии могут получить по своей камере через семь лет
Новая Таллиннская тюрьма заполнена от силы наполовину, но несмотря на свободные места часть заключенных живет по двое в одиночных камерах, пишет Postimees.
В построенной к ноябрю прошлого года и обошедшейся в 74 млн евро Таллиннской тюрьме заполнено чуть более половины мест. Часть секций тюрьмы, расположенной в селе Соодевахе, остается незаселенной.
Тенденция развитых стран и цель Эстонии - размещать заключенных в камерах по возможности по одному. Камеры новых тюрем Эстонии и правда построены одноместными с учетом европейских рекомендаций, но в камерах Таллиннской тюрьмы при этом установлены двухместные нары. Так обеспечивается минимальная разумная площадь, предусмотренная на одного заключенного, которая в Эстонии составляет примерно четыре квадратных метра.
Таким образом, в сверхдорогой тюрьме, строительство которой обошлось на 10 млн евро дороже, чем строительство Эстонского народного музея, простаивает без дела 126 камер. В Таллиннской тюрьме 1308 мест, но лишь 723 заключенных, что означает 55-процентную заполняемость. Заключенные распределены по 478 камерам, некоторые - по двое.
Если строительство Тартуской тюрьмы в начале нулевых вызвало замешательство в связи с тем, что в 500 камер было решено вместить 1000 заключенных, то теперь в Таллиннской тюрьме на 600 камер реальных мест вдвое больше. Заполнять их все планов нет, да и заполненность камер Тартуской и Вируской тюрем начала редеть.
По словам вице-канцлера по тюрьмам Министерства юстиции Прийта Кама, на сегодняшний день эксплуатируется лишь определенная часть тюрьмы: секции с начала года вводятся в использование поочередно. "Заключенные живут в камерах как по одному, так и по двое. Решения по их размещению тюремная единица принимает самостоятельно. Сейчас еще идут некоторые работы по доведению до ума, гарантийные ремонты и тому подобное. Число заключенных еще не достигло планируемого уровня". - сказал он.
Кама сказал, что в ближайшее время число заключенных в Таллинне начнет расти, но заключенных Тартуской или расположенной в Йыхви Вируской тюрьмы переводить в другие места не будут. В Таллинн будут за счет Тарту и Йыхви направлять больше новых заключенных. По словам Кама, к этому уже понемногу приступили. При этом цели заполнить все места в Таллиннской тюрьме нет: это означало бы, что в каждой камере находится по два заключенных. В старой тюрьме на улице Магазини в Таллинне перед самым переездом было 713 заключенных, сейчас в новом комплексе их чуть больше.
В то же время, число заключенных в Эстонии снижается с каждым годом, так что постепенно по одиночным камерам должны вместиться все заключенные тюрем в Тарту и Йыхви, а с открытием новых блоков - и в Таллинне. Кама добавил, что если в Эстонии число заключенных снизится с нынешних 2500 до 1700-1800, все заключенные получат по своей одиночной камере. При сохранении нынешней тенденции это должно произойти в течение примерно семи лет.
Тюремное заключение эконом-класса
По словам члена правления Эстонского общества криминологии Анны Маркиной, исследования показывают, что стоимость одного дня содержания заключенного в Эстонии является одной из самых низких в Европе - 50 евро. Средний европейский показатель в два раза выше. Содержание заключенных в камерах по двое в ситуации, когда их можно было бы распределить по одному, Маркина считает экономией средств. К тому же, так требуется и меньше охранников, а рабочую силу для тюрем найти непросто.
Для еще не открытых блоков, по словам Кама, нужно взять на работу 15 тюремных чиновников. С переездом тюрьмы на новое место число тюремных чиновников осталось более-менее прежним, их просто перераспределили между единицами. В Эстонии в среднем по два чиновника на каждого заключенного. В Швеции, к примеру, этот показатель составляет 0,8 заключенного на одного работника.
"Все зависит от того, какие амбиции общество возлагает на тюрьму. Исходя из этого тюрьмы можно содержать по-разному", - сказал Кама.
Маркина добавила, что хотя содержать заключенных в камерах по одному было бы хорошо, нужно помимо этого брат в расчет и общий подход к содержанию заключенных. Согласно исследованиям, держать человека целый день одного в запертом помещении жестоко, но вдвоем - еще хуже. Гуманнее было бы cодержать заключенных по одному в камерах так, чтобы они могли свободно перемещаться и общаться с другими. "Не нужно держать заключенных вместе, когда есть превосходные возможности быть гуманее и размещать их по одному", - считает она.
Кама сказал, что одиночное заключение означает, что заключенный пребывает в камере один и на ночь остается изолирован, когда камера запирается на ключ.
Суровая аренда
Если дневные расходы на одного заключенного относительно невелики, то расходы на содержание тюрем с открытием новой тюрьмы существенно выросли. В прошлом году Министерство юстиции заплатило акционерному обществу Riigi Kinnisvara за содержание трех объектов тюремной недвижимости почти 16,5 млн евро, но в нынешнем году эта сумма составила уже почти 25 млн.
Аренда новой Таллиннской тюрьмы составляет около 12 млн от этой суммы, Тартуской и Вируской - 4 и 8,5 млн соответственно. В Тартуской тюрьме заполняемость - 90%, в Вируской - 66%.
Кама сказал, что аренда тюрьмы - это по большей части оплата стоимости строительства, которая вышла значительно выше, чем в случае с предыдущими тюрьмами. Помещений и побочных функций в Таллиннской тюрьме, по его словам, больше, и часть цены обусловлена этим большим объемом.
Маркина сказала, что в общем случае хорошо то, что заключенные в конце концов получили нынешние условия, потому что в старой тюрьме помимо ужасного быта были еще и проблемы с перенаселенностью. Начатое в 2014 году в волости Раэ строительство новой тюрьмы Минюст считал особенно важным, потому что в ведомстве опасались роста требований компенсации ущерба со стороны заключенных в связи с плохими условиями жизни.
Маркина отметила, что расставлением точек над "i" было бы размещение заключенных по одному и нахождение для них занятий в достаточном объеме, то есть трудоустройство и увеличение объема другой деятельности с тем, чтобы им было проще вернуться к обычной жизни. Средний уровень трудозанятости в тюрьмах Эстонии равен 40%, и трех часов работы в день, по мнению Маркиной, недостаточно. "Когда заключенные скучают и у них много свободного времени, это вредно для них в психологическом плане", - сказала она.
Рабочих мест не хватает
Сейчас в Таллиннской тюрьме работу имеют 254 заключенных и еще 192 приобретают образование. Некоторые заключенные из тех, кто не работает и не учится, заняты в социальных программах и изучают эстонский язык. По словам Кама, нужно увеличивать именно объемы обучения эстонскому языку и компьютерной грамотности cреди заключенных среднего и пожилого возраста, а также должно быть больше социальных программ. Но это требует финансирования, поэтому Министерство юстиции ждет осеннего госбюджета.
"Поскольку Таллиннская тюрьма - очень дорогой объект, финансирование тюремного производства мы организовали позднее, подряды по наполнению оборудованием еще идут. Трудозанятость мужчин в новой тюрьме еще не запущена в полном объеме. Из старой тюрьмы мы смогли перевезти в основном оборудование для трудоустройства женщин-заключенных", - сказал Кама.
К нынешним рабочим местам к концу года добавятся места в прачечной и деревообрабатывающем и металлообрабатывающем цехах.