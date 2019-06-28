Преступник со стажем сам приехал в тюрьму

Первым делом Айн отправился с другом поесть. «Я никому не сказал, когда точно выйду. Другу позвонил только когда сел на автобус в Тарту», - рассказывает Харак. К вечеру среду он приехал в Неэримааский центр социальной поддержки.

В Тартуской тюрьме Айн Харак сидел последние три месяца. По сравнению с предыдущими его наказаниями это совсем маленький срок. Например, в прошлый раз он провел за решеткой семь с половиной лет — за нанесение тяжкого физического вреда. Как и большинство других нарушений, он совершил это в состоянии алкогольного опьянения. «Я понял, что что-то пошло совершенно неправильно», - вспоминает он.

До этого он успел насладиться свободой только 45 дней. В то же время до этого он уже почти встал на путь исправления, поскольку между двумя последними тюремными наказаниями почти семь лет находился в статусе свободного человека. Стоит, правда, упомянуть, что в тюрьме он провел 16 лет своей жизни.

Последнее наказание — кража водки из магазина. Харак сам сказал по этому поводу, что не заплатил за водку, хотя деньги были в кармане, но он заплатил только за одну бутылку, а вторую спрятал в сумку. За это он получил месяц тюрьмы.

В тюрьму должен был приехать сам

Но перед этим - за кражу жидкости для розжига - уже было договоренность с прокурором о двухмесячном наказании. Харак признался, что не планировал делать гриль: этой жидкостью должен был, как утверждает Харак, утолить жажду его друг. Сам же Харак, по его словам, не планировал ее пить, для себя он припас средство для полоскания рта.

«Просто человек хотел выпить - и все, - подвел он итог и подтвердил, что тогда был пьян. - Это ненормально, что ты идешь в магазин красть жидкость для розжига. Мог бы уже взять чистую водку».

По словам опытного заключенного, в тот раз впервые жизни он должен был сам приехать в тюрьму. «Раньше это было бы удивительным делом, а в наши дни многие должны сами являться в тюрьму, - рассказывает Харак. - Думал, что может я сумасшедший, что сам туда иду». Раньше его всегда доставляли на место, а на этот раз он сам приехал на рейсовом автобусе в Тарту. Поел на автобусном вокзале супа и отправился за решетку. С собой у него была большая спортивная сумка, в которой лежали кофе, чай, чайник и радио.

Специфика жизни за решеткой

На месте выяснилось, что радио и чайник с собой брать нельзя. «С чайником промахнулся. Выяснилось, что его мощность должна быть до тысячи ватт», - вспоминает Харак. Большой любитель кофе и чая нашел выход из этой ситуации: чайник был у соседа по камере.

Айн Харак побывал почти во всех тюрьмах Эстонии, но за 16 лет с какими-либо случаями проявления насилия лично не сталкивался. Все опасные ситуации происходили за пределами тюремных стен. В то же время у него был перелом носа. Большая часть его травм была получены при падении, а один раз - от кулаков.

Но больше всего его поразило, что старое поколение за решеткой встретить можно все реже и тюрьмы полны молодыми людьми. «Только отдельные взрослые лица», - рассказывает он.

Харак говорит, что никому не пожелал бы попасть в тюрьму и сам туда возвращаться не хочет. Если раньше ему некуда было идти, то сейчас у него есть несколько друзей и приют. Харак очень благодарен своему хорошему другу Эрику. «Хорошие друзья не суют в руку бутылку, а отнимают ее», - говорит он.

На каверзный вопрос журналиста, когда он отправится в тюрьму в девятый раз, Харак отвечает категорично: «Не хочу туда больше. Нет в этом смысла».