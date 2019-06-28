Глава Евросовета ответил Путину, решившему похоронить либеральную идею

Дональд Туск категорически не согласен с утверждением российского лидера. «Тот, кто заявляет, что либеральная демократия изжила себя, также утверждает, что себя изжили свободы, верховенство закона и права человека», - отметил он. По словам Туска, в действительности себя изжили «авторитаризм, культ личности и власть олигархов».

«Даже если иногда они могут показаться эффективными», - добавил глава Евросовета.

В своем ответе Путину Дональд Туск также указал, что посетил Хиросиму и Нагасаки, где встретился с оставшимися в живых пострадавшими от ядерной бомбардировки в конце Второй мировой войны. «Они понимают слишком хорошо ценность международного сотрудничества, потому что они знают, к чему может привести глобальный конфликт. Я обещал им донести слова предупреждения до участников G20», - сказал глава Евросовета.

Дональд Туск пояснил, что смог прочитать все интервью российского президента в The Financial Times благодаря джетлагу (смене часовых поясов) при перелете в Японию, где в пятницу начался саммит «большой двадцатки».

Ранее Владимир Путин заявил в интервью этой газете, что либеральная идея себя изжила, а западные партнеры признали, что «некоторые ее элементы просто нереалистичны». По его словам, в странах Запада произошел отрыв руководящих элит от населения. В пример Путин привел проблему с мигрантами в США, указав, что сторонники либерализма ничего не делают, а население каждый день сталкивается с проблемами, передает РБК.

По мнению российского президента, либерализм провоцирует убийства и грабежи. «Либеральная идея предполагает, что ничего не нужно делать. Убивай, грабь, насилуй - тебе ничего, потому что ты мигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил - получи наказание за это, - заявил Путин. - Либеральная идея устарела».

При этом Путин допустил оговорку и выставил себя сторонником либеральной идеи свободомыслия. Президент РФ отметил, что либерализм имеет право на существование, однако «не надо думать, что у него есть право быть абсолютно доминирующим фактором».

В интервью Владимир Путин также заявил, что в России уже нет олигархов. Он указал, что не знает таких крупных компаний, которые «так используют какие-то преференции от близости к власти».

На вопрос о поиске преемника российский лидер ответил, что десятки лет занимается этим вместе с народом РФ. «Могу без преувеличения сказать, что я всегда об этом думал, начиная с 2000 года. Меняется ситуация, меняются и требования к людям. В конце концов, и я скажу это без театрального преувеличения, в конце концов решение должен принять российский народ», - сказал Путин.