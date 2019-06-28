Герой, который предал свою страну

В своей ситуации он не обвиняет никого. По словам Метсаваса, Антон просто делал свою работу, которая ничем не отличается от того, что делал Тоотс, зачитывая ему его права во время задержания: «Если ты покупаешь бутылку виски и становишься алкоголиком, то виновато не виски».

После двух дней с Метсавасом можно было заметить личность, которая разделена на двойной идентитет. Этнический русский, который любил Эстонии и предан защите от страны, в пользу которой он в итоге предал Эстонию.

По словам Метсаваса, по его словам, встречаясь с Антоном, он боялся, поскольку казалось, что куратор знает все о нем самом, его жизни и семье. Он, несмотря на это, он решил сотрудничать с Антоном.

Мне напомнили, что в работе разведки человеческий фактор является основой всего. В отличие от перехвата сигналов или черно-белых фактов украденных документов, куратор работает с людьми. Он должен быть другом, терапевтом и духовником, но при этом четко придерживаться цели: медленно и методично вести своего агента к уничтожению.

В ответ на вопрос, то есть все те разы, когда он говорил против России в пользу армии, были лишь частью дымовой завесы, он сказал – нет. Он был глубоко возмущен и защищал попавших под шквал критики товарищей.

«Меня спросили в КаПо, что бы я сделал, если бы началась война с Россией? Я ответил, что воевал бы за Эстонию», - сказал Метсавас.

«Я понимаю, что сейчас сложно объяснить, как я мог с одной стороны шпионить в пользу России, а, с другой, вести патриотические беседы на телевидении, - добавил Метсавас. – Одной частью этого идентитета является то, что я ненавижу. Второе – это то, кем я являюсь».

КаПо: у Метсаваса была возможность обратиться к нам

Полиция безопасности не подтверждает достоверность истории вербовки, рассказанную Денисом Метсавасом журналисту.

По словам руководителя бюро КаПо Андреса Кахара, интервью с Денисом Метсавасом изданию The Atlantic появилось по инициативе журналиста. Кахар сказал, что Метсавас согласился на предложение иностранцев, чтобы его историю узнало как можно больше людей: «Господин Метсавас сам захотел дать интервью зарубежному изданию, поскольку его история может быть поучительной для общественности не только Эстонии, но и всего мира».

Во время интервью присутствовал представитель КаПо: «Мы и сами во время беседы хотели убедиться в том, что он не раскрыл государственных тайн или засекреченной внешней информации, которая могла бы нанести ущерб безопасности страны».

На вопрос, была ли и насколько рассказанная Метсавасом история причиной попадания с вынужденную ситуацию, представитель КаПо не ответил. Но отметил, что у Метсаваса были и возможность, и время, чтобы обратиться со своей проблемой в Полицию безопасности.

«Обращение в Полицию безопасности, было единственно возможным шагом после возвращения с Эстонию. Иного хорошего варианта в этой ситуации не было. Однако Метсавас этого шага не сделал», - сказал Кахар.

Глава пресс-службы Генштаба Сил обороны майор Арво Йыэсалу сказал, что хотя напрямую они ничего запрещать не могут, командующий армией в 2014 году дал распоряжение не ездить в Россию без серьезных причин: «Если это все же нужно сделать, то об этом нужно оповестить Вооруженные силы».

Полиция безопасности не советует никому из граждан Эстонии ездить в Россию и Белоруссию. Кроме того, по оценке КаПо, следует избегать поездок на Украину, в Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.

Если находящийся за границей гражданин Эстонии нарушил закон или попал в иные проблемы, ФСБ может воспользоваться возникшей ситуацией для сближения с человеком, для давления на него и вербовки с позиции силы, объяснил Кахар.

«Сближение может происходить под прикрытием, когда офицер спецслужб представляется от какого-то другого учреждения, например, от полиции или таможни»,- сказа он.

Особенно осторожными, по оценке КаПо, должны быть обладатели доступа к государственной тайне, работники силовых структур, государственныей чиновники, военные, политики, бизнесмены, журналисты и члены их семей, а также их хорошие знакомые. Кроме того, студенты из Эстонии, обучающиеся в российских вузах, и лица, которые нарушили в России закон. Кахар отметил, что ФСБ испытывает устойчивый интерес к жителям приграничных территорий, которые часто ездят в Россию.