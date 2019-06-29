Сюрприз! Узнайте, где находятся самые доступные по цене квартиры в Таллинне

«Сравнение цен на недвижимость и доходов ясно показывает, что наиболее продуманно ведет себя на рынке недвижимости более обеспеченные представители среднего класса, - объяснила руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров. - Тискре, Мяннику и Пяэскюла - типичные места жительства для высокооплачиваемых горожан, которые, покупая здлесь недвижимость, получают максимум возможного за свои деньги».

Ежемесячный доход жителей этих трех районов превышает среднюю величину по Таллинну и находится на том же уровне, что и средняя цена квадратного метра в этих местах.

По данным Департамента статистики, жители приморского поселка Тискре имеют среднемесячный брутто-доход в 1897 евро, в то время как средняя цена квадратного метра квартир в Тискре не превышает 1806 евро. Жители Мяннику и Пяэскюла получают в месяц в среднем соответственно 1703 и 1545 евро брутто-зарплаты, что составляет чуть более 90% от средней стоимости квадратного метра их квартир.

По словам Ноппель-Кокеров, самая большая разница между доходами и ценами на недвижимость наблюдается как в самых дорогих, так и в самых дешевых районах столицы. «Житель Старого города получает ежемесячно в среднем 1683 евро, но квадратный метр квартиры стоит в два раза дороже, - отметила она. - Апартаменты в Старом городе эксклюзивны по своей природе и часто приобретаются в качестве собственности на имя юридического лица, а не на ежемесячную заработную плату».

Жители Таллинна с самым низким уровнем дохода живут на Ситси, в квартале Мустакиви и в Копли. Даже в самых бедных кварталах цена квадратного метра недвижимости превышает ежемесячный доход жителей почти вдвое.