Пт, 28.06.2019
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От адской жары в Испании уже умерло два человека

Poiss lamab kuumuse peletamiseks Montpellieri linnas purskkaevus.

ФОТО: Pascal Guyot / AFP / Scanpix

Аномальная жара, пришедшая в Европу, уже забрала несколько жизней, в том числе 17-летний подросток.

Семнадцатилетний молодой человек скончался в испанской Кордове, автономной области Андалусия, в результате теплового удара, сообщает Publico. Сегодня, 28 июня, температура в Кордове – 39 градусов тепла.

По данным издания, молодой человек почувствовал себя плохо из-за сильной жары в муниципалитете Кастро-дель-Рио в четверг и решил войти в бассейн, чтобы охладиться, где впоследствии был найден в состоянии комы. Он был доставлен в больницу в Кордове и помещен в отделение интенсивной терапии. Рано утром в пятницу он скончался.

Второй смертельный случай зарегистрирован в Вальядолиде, где посреди центральной улицы упал на асфальт и умер 93-летний старик. Судмедэксперт зарегистрировал ненасильственную смерть «по естественной причине от теплового удара».

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