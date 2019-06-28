От адской жары в Испании уже умерло два человека

Аномальная жара, пришедшая в Европу, уже забрала несколько жизней, в том числе 17-летний подросток.
Семнадцатилетний молодой человек скончался в испанской Кордове, автономной области Андалусия, в результате теплового удара, сообщает Publico. Сегодня, 28 июня, температура в Кордове – 39 градусов тепла.
По данным издания, молодой человек почувствовал себя плохо из-за сильной жары в муниципалитете Кастро-дель-Рио в четверг и решил войти в бассейн, чтобы охладиться, где впоследствии был найден в состоянии комы. Он был доставлен в больницу в Кордове и помещен в отделение интенсивной терапии. Рано утром в пятницу он скончался.
Второй смертельный случай зарегистрирован в Вальядолиде, где посреди центральной улицы упал на асфальт и умер 93-летний старик. Судмедэксперт зарегистрировал ненасильственную смерть «по естественной причине от теплового удара».