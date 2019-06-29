В Оандуском посетительском центре на холсте цветут орхидеи

В мекке любителей походов Оандуском посетительском центре RMK можно будет снова увидеть выставку фотографий орхидей местного натуралиста, управляющего рекреационной зоны RMK северной Эстонии Яака Нельяндика, пишет Virumaa Teataja.
Нельяндик рассказал, что фотографировать орхидеи он начал из-за того, что плоховато знал эти растения. «Я решил взяться за наших орхидных. В Эстонии их на тот момент было только 36 видов. Я начал их фотографировать, чтобы лучше запомнить их названия», – пояснил он и отметил, что фотографирование – лучший способ изучения растений. Позже на экране вы можете рассмотреть крупным планом отличительные признаки, на которые не обратили бы внимания в лесу. За два-три года Нельяндик сделал фотографии всех орхидных Эстонии. На выставке представлены фотографии 18 видов орхидей. 17 из них встречаются в Ляэне-Вирумаа – именно они придставлены выставке.
Эстонский клуб защиты орхидей выбрал орхидеей этого года растение первой категории защиты – надбородник безлистный. С фотографии этого цветка выставка и начинается. «Это один из самых редких видов орхидных. Количество мест их произрастания составляет менее двадцати. Этот вид растет в дремучих лесах», – представил Нельяндик безлистное растение высотой 10-12 сантиметров.
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Пальчатокоренник Фукса тоже можно найти на природных тропах Оанду. По словам Нельяндика, в Ляэне-Вирумаа растет и любка двулистная. Она даже достигла двора Оандуского посетительского центра.
Каждая орхидея сфотографирована три раза: цветок в своей среде произрастания, крупный план цветка и крупный план соцветия. Таким образом удается лучше всего подчеркнуть красоту и особенность растения.
На фотохолсте можно найти и символ охраны природы – прекрасный венерин башмачок. В Лахемаа растет три небольших кустарника этого растения. А в районе Пандивере, по словам Нельяндика, их должно быть довольно много.
Один из самых важных видов орхидей в Лахемаа – это орхидный второй категории охраны ладьян трехраздельный. «В лесу этот малыш совсем не заметен. Попробуй его найти! Места, где растет сто или больше цветков, встречаются редко. Но у нас таких мест несколько», – рассказал Нельяндик. Второй свойственный для Лахемаа вид орхидных – тайник сердцевидный.
По словам Нельяндика, орхидеи часто можно найти на обочине гравийной дороги: они начинают там расти, но в какой-то момент исчезают. «Два или три года назад большой красивый ятрышник шлемоносный рос на обочине дороги Оанду-Кольяку», – рассказал натуралист и добавил, что в прошлом году растение исчезло. Небольшие отверстия в почве указывали на то, что его, вероятно, выкопал из земли барсук. Кабаны тоже интересуются клубнями орхидеи.
Дремлик широколистный, например, можно найти в Илумяэ. Его любят муравьи. «Муравьи – наркоманы. Они пьянеют от цветочного нектара», – рассказал Нельяндик, улыбаясь, и добавил, что однажды он видел, как дремлика широколистного обхаживала пчела.
«Потом шаталась, как пьяница, – рассказывает он со смехом. Выставка фотографий орхидей в шишечной Оандуского посетительского центра отрыта для всех заинтересованных.