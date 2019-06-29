В Оандуском посетительском центре на холсте цветут орхидеи

Нельяндик рассказал, что фотографировать орхидеи он начал из-за того, что плоховато знал эти растения. «Я решил взяться за наших орхидных. В Эстонии их на тот момент было только 36 видов. Я начал их фотографировать, чтобы лучше запомнить их названия», – пояснил он и отметил, что фотографирование – лучший способ изучения растений. Позже на экране вы можете рассмотреть крупным планом отличительные признаки, на которые не обратили бы внимания в лесу. За два-три года Нельяндик сделал фотографии всех орхидных Эстонии. На выставке представлены фотографии 18 видов орхидей. 17 из них встречаются в Ляэне-Вирумаа – именно они придставлены выставке.

Эстонский клуб защиты орхидей выбрал орхидеей этого года растение первой категории защиты – надбородник безлистный. С фотографии этого цветка выставка и начинается. «Это один из самых редких видов орхидных. Количество мест их произрастания составляет менее двадцати. Этот вид растет в дремучих лесах», – представил Нельяндик безлистное растение высотой 10-12 сантиметров.

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Пальчатокоренник Фукса тоже можно найти на природных тропах Оанду. По словам Нельяндика, в Ляэне-Вирумаа растет и любка двулистная. Она даже достигла двора Оандуского посетительского центра.

Каждая орхидея сфотографирована три раза: цветок в своей среде произрастания, крупный план цветка и крупный план соцветия. Таким образом удается лучше всего подчеркнуть красоту и особенность растения.

На фотохолсте можно найти и символ охраны природы – прекрасный венерин башмачок. В Лахемаа растет три небольших кустарника этого растения. А в районе Пандивере, по словам Нельяндика, их должно быть довольно много.

Один из самых важных видов орхидей в Лахемаа – это орхидный второй категории охраны ладьян трехраздельный. «В лесу этот малыш совсем не заметен. Попробуй его найти! Места, где растет сто или больше цветков, встречаются редко. Но у нас таких мест несколько», – рассказал Нельяндик. Второй свойственный для Лахемаа вид орхидных – тайник сердцевидный.

По словам Нельяндика, орхидеи часто можно найти на обочине гравийной дороги: они начинают там расти, но в какой-то момент исчезают. «Два или три года назад большой красивый ятрышник шлемоносный рос на обочине дороги Оанду-Кольяку», – рассказал натуралист и добавил, что в прошлом году растение исчезло. Небольшие отверстия в почве указывали на то, что его, вероятно, выкопал из земли барсук. Кабаны тоже интересуются клубнями орхидеи.

Дремлик широколистный, например, можно найти в Илумяэ. Его любят муравьи. «Муравьи – наркоманы. Они пьянеют от цветочного нектара», – рассказал Нельяндик, улыбаясь, и добавил, что однажды он видел, как дремлика широколистного обхаживала пчела.