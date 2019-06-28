Эстонская авиакомпания Nordica заключила выгодный договор в Швеции

Согласно договору, Nordica в сотрудничестве с дочерней фирмой продолжит оперировать на маршрутах между Стокгольмом и северными шведскими городами Арвидсъяур и Елливаре до осени 2023 года.

На линии, заказанной Департаментом движения Швеции, Nordica временно осуществляла полеты с сентября 2018 года, после банкротства местного перевозчика. На сей раз речь идет о тендере в полном объеме с заключением четырехлетнего договора.

Пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо сказал, что победа в шведском тендере - очень важное событие для предприятия, поскольку оно показывает, что предприятие завоевало доверие шведов своей прежней работой.

Уйбо добавил, что выиграть подобный тендер в Швеции без поддержки местного населения очень сложно.

По словам главы аэропорта Арвидсъяура Ральфа Лундберга, работой эстонской авиакомпании здесь довольны. "Для жителей Лапландии крайне важно быстрое и налаженное сообщение со Стокгольмом. Его то Nordica нам и предложила", -добавил он.