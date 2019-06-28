Работодатели и профсоюзы начали переговоры о размере минимальной зарплаты

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, в позапрошлом году стороны договорились, что приступят к переговорам после обнародования экономического прогноза Банка Эстонии на следующий год в июне.

«Раннее обнародование связано с согласованным с работодателями хорошим тоном расширения коллективных договоров, чтобы заинтересованные лица смогли при желании принять участие в переговорах вступить в участвующие в них организации», - сказал Петерсон.

Глава Центрального союза работодателей Арто Аас сказал, что диалог между социальными партнерами является чем-то элементарным. «Мы привязали рост минимальной зарплаты к производительностью труда, что упрощает переговоры по сравнению с прошлыми годами. Конечный результат станет известен по итогам переговоров», - отметил он.

В 2017 году работодатели и профсоюзы договорились, что минимальная ставка зарплаты будет производиться от помноженного на два прогнозируемого Банком Эстонии роста производительности труда, но не может превышать двукратный прогнозируемый реальный экономический рост и не может быть меньше 40 процентов прогнозируемой средней зарплаты.

Экономический прогноз не нужно учитывать, если средняя зарплата будет расти более чем вдвое быстрее реального роста ВВП или если экономика падает четвертый квартал подряд.