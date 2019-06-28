Скончался один из популяризаторов футбола Эстонии

На 37-м году жизни скончался один из популяризаторов эстонского любительского футбола и пляжного футбола, Эркки Лийв, передает официальная страница Эстонского футбольного союза.
Лийв стоял у истоков одного из старейших любительских клубов Эстонии, ФК "Сауэ", проведя в общей сложности за команду 420 игр. Также Лийв выступал и в чемпионате страны по пляжному футболу. Его последний матч состоялся на открытии сезона, где Лийв поразил также и ворота действуюего чемпиона страны по пляжному футболу.
В субботу матчи чемпионата Эстонии по пляжному футбоу начнутся с минуты молчания в память о футболисте.