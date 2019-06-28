Скончался один из популяризаторов футбола Эстонии

Лийв стоял у истоков одного из старейших любительских клубов Эстонии, ФК "Сауэ", проведя в общей сложности за команду 420 игр. Также Лийв выступал и в чемпионате страны по пляжному футболу. Его последний матч состоялся на открытии сезона, где Лийв поразил также и ворота действуюего чемпиона страны по пляжному футболу.