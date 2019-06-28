Убил и расчленил жертву: "каннибал" из Краснодара получил 12 лет тюрьмы

Бакшеев признан виновным в убийстве 35-летней уроженки Кировской области и надругательстве над ее телом. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и двух месяцев колонии строгого режима. Накануне гособвинитель просил отправить Бакшеева в колонию на 14 лет и три месяца.

Селфи с частями тела

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы, жившие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а после сделал селфи с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию. В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Суд признал Бакшеева вменяемым. Ему было предъявлено обвинение в убийстве, однако в ходе следствия у него обнаружили инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходит курс терапии.

Выступая в суде с последним словом, Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину за убийство не признал. Он подчеркнул, что обвинение не представило убедительных доказательств его участия в преступлении.

Дело получило широкий общественный резонанс. Некоторые СМИ писали, что в Краснодарском крае задержана семья каннибалов, с 1999 года похищавшая, убивавшая и поедавшая людей, однако материалами рассматриваемого дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.