Андрус Ансип: правительство долго не продержится

"Если вначале оскорбления и ссоры возникали внутри Эстонии, то теперь они вышли за пределы страны", – сказал Ансип в передаче радио Kuku, указав на деятельность министра финансов Мартина Хельме в совете министров финансов ЕС, где он, отходя от позиции Эстонии, возражал против одного аспекта плана реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).

"Вспомните саммит, где Эстония оказалась в странной ситуации, когда не согласилась с климатическими целями Евросоюза к 2050 году", – отметил Ансип.

Отвечая на вопрос ведущей, готова ли Партия реформ создать с Центристской партией новое правительство Ансип ответил, что такой вариант возможен, но решение принимать лидерам партий.