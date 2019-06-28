Андрус Ансип: правительство долго не продержится

Заканчивающий работу на посту вице-президента Европейской комиссии бывший председатель Партии реформ Андрус Ансип не верит, что правительство Центристской партии, EKRE и Isamaa продержится долго, и считает возможной коалицию реформистов и центристов, передает rus.err.ee.
"Если вначале оскорбления и ссоры возникали внутри Эстонии, то теперь они вышли за пределы страны", – сказал Ансип в передаче радио Kuku, указав на деятельность министра финансов Мартина Хельме в совете министров финансов ЕС, где он, отходя от позиции Эстонии, возражал против одного аспекта плана реформы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ).
"Вспомните саммит, где Эстония оказалась в странной ситуации, когда не согласилась с климатическими целями Евросоюза к 2050 году", – отметил Ансип.
Отвечая на вопрос ведущей, готова ли Партия реформ создать с Центристской партией новое правительство Ансип ответил, что такой вариант возможен, но решение принимать лидерам партий.
"Такое правительство было бы более проевропейским и защищающим интересы Эстонии, чем сейчас", – сказал Ансип.