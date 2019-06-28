Пт, 28.06.2019
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  • Позвонила соседке и исчезла: полиция развернула поиски пропавшей при странных обстоятельствах женщины

Позвонила соседке и исчезла: полиция развернула поиски пропавшей при странных обстоятельствах женщины

Пропавшая Айно.

ФОТО: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 59-летней Айно, которая сегодня утром ушла из дома в волости Эльва в неизвестном направлении и до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Сегодня в полицию сообщили, что в волости Эльва в деревне Удерна из дома ушла 59-летняя Айно, у которого есть проблемы со здоровьем и без посторонней помощи она может попасть в беду. Ее муж ушел на работу на несколько дней, а вернувшись домой, он не нашел Айно и она до сих пор не вернулась.

Полиция выяснила, что сегодня утром Айно звонила соседке и несвязно сказала о своем уходе. Куда и почему, она не сказала. Учитывая имеющуюся информацию, полиция развернула в волости Эльва поиски. Полиция также опросила ее близкий круг общения и проверила места, куда она могла пойти, но никто пропавшую не видел.

Айно низкого роста и коренастого телосложения, она с трудом передвигается. Возможно, что из дома она вышла в пестрых разноцветных штанах.

Если кто-то заметит соответствующую описанию женщину или владеет иной информация, которая может помочь найти Айно, полиция просит незамедлительно позвонить на номер 112.

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