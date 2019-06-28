Пропавшая при странных обстоятельствах женщина найдена

Сегодня в полицию сообщили, что в волости Эльва из дома ушла 59-летняя Айно, у которого есть проблемы со здоровьем и без посторонней помощи она может попасть в беду. Ее муж ушел на работу на несколько дней, а вернувшись домой, не нашел ее.

Полиция выяснила, что сегодня утром Айно звонила соседке и несвязно сказала о своем уходе. Куда и почему, она не сказала. Учитывая имеющуюся информацию, полиция развернула в волости Эльва поиски. Полиция также опросила ее близкий круг общения и проверила места, куда она могла пойти, но никто пропавшую не видел.