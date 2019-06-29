Родители возмущены: почему детское отделение больницы соседствует с инфекционным?

Буквально на днях в семье читателя Rus.Postimees произошло пополнение, но это радостное событие в какой-то степени омрачили больничные реалии. «Детское отделение Ида-Вируской центральной больницы находится на одном этаже с инфекционным, их отделяет только дверь. В инфекционном отделении я видел в том числе людей, которые явно употребляют наркотики. Их вид, мягко говоря, не внушает доверия, и при этом они находятся в непосредственной близости от детей. Это возмутительно!» - негодует Роман.

«Естественно, родители не могут быть спокойны за своих детей! Знаю, что многие другие семьи тоже недовольны текущим положением дел, поэтому хотелось бы узнать у больницы: почему эти отделения соседствуют, и считает ли руководство медучреждения такое логистическое решение разумным?» - интересуется он.

По словам руководителя по коммуникациям Ида-Вируской центральной больницы Юло Вельдре, беспокойство новоиспеченных родителей понятно, но, тем не менее, он спешит заверить, что все отделения больницы одинаково безопасны, и никакого дополнительного риска для детей и их родителей нет.

«Детское отделение расположено на первом этаже корпуса «Г» в одном крыле, а инфекционное отделение - в другом. Амбулаторный прием пациентов с инфекционными заболеваниями происходит через отдельных вход, который отделен от стационара закрытой на замок дверью. Речь идет о временном решении, отделения переместили в соответствии с полученной лицензией на прошлой неделе, и так будет до завершения строительства нового корпуса „М“», - объяснил он.

Вельдре отметил, что во всех стационарных отделениях больницы есть круглосуточная охрана. Посты медсестер установлены таким образом, чтобы было видно все происходящее в отделении. Кроме того, используются камеры видеонаблюдения, а палаты оснащены кнопками вызова помощи.

«Больница сделала все возможное, чтобы снизить риски, и могу подтвердить: в детском отделении безопасно! В детском отделении есть семейные палаты, предназначенные для того, чтобы минимизировать связанные с больничной жизнь неудобства», - подчеркнул представитель Ида-Вируской центральной больницы.

«К помещениям, предназначенным для лечения пациентов с инфекционными заболеваниями, выдвигаются более высокие требования, чем к обычным палатам, - продолжил он. - У больницы есть соответствующие требованиям палаты и необходимые лицензии для стационарного лечения инфекционных заболеваний в корпусе „Г“ (Ильмаяама, 14) и построенном в прошлом году корпусе „В“ (Тервисе, 3). Все эти палаты имеют двойные двери и отдельную вентиляционную систему, чтобы болезни не распространялись даже в пределах одного отделения».

Соответствующие изоляционные возможности есть также в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии. В случае вспышек инфекционных заболеваний во всей больнице вводится запрет на посещение.

Что касается возможных наркозависимых, то, по оценке Вельдре, это во многом предвзятые или ошибочных суждения: «Наркомания или зависимость от наркотиков - это все-таки хроническое заболевание, а не инфекционное. Инфекционное отделение, да и вообще наша больница, не занимается непосредственным лечением наркозависимости. Занимающиеся этим поставщики медицинских услуг и учреждения географически расположены в других местах».