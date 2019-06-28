Капитану эстонского судна предъявлен иск на 50 миллионов рублей

Установлено, что капитаном рыболовного судна Roxen было добыто более 7,5 тонн водных биоресурсов (кильки, балтийской сельди, трески). Вылов рыбы шел без разрешения на добычу водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне РФ, говорится в релизе.

"Добычей (...) при указанных обстоятельствах причинен ущерб водным биологическим ресурсам, находящимся в собственности РФ, в размере почти 50 млн рублей", - отмечает пресс-служба.

50 млн рублей составляют почти 700 000 евро.

Прокуратурой предъявлен гражданский иск по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 253 УК РФ (по факту добычи природных ресурсов без соответствующего разрешения, совершенного лицом с использованием своего служебного положения). Органу дознания даны указания принять меры для исполнения приговора в части гражданского иска и возмещения ущерба.