Видео: в Турции молодой человек поймал выпавшего из окна ребенка

Падение из окна девочки по имени Доха Мухаммед заметил мигрант из Алжира Феузи Забаат: он подбежал к окну и поймал ребенка, сообщает Postimees со ссылкой на cbsnews.com.

Забаат позднее рассказал СМИ, что работал возле дома и заметил в окне ребенка. Молодой человек понял, что ребенок может упасть.

Он вовремя подошел к дому, вытянул руки и поймал упавшую девочку.

Благодаря быстрой реакции молодого человека ребенок не пострадал.

«Я шел возле этого дома, когда случайно поднял глаза и увидел в окне маленькую девочку. Потом заметил, что ребенок падает и побежал, чтобы поймать. Слава богу, чтобы успел вовремя», - сказал юный спаситель журналистам.

Как оказалось, мать готовила на кухне еду и не заметила, что дочка находится у открытого окна.

Семья девочки поблагодарила подростка, назвала его настоящим героем и вручила ему денежное вознаграждение. Сам участник инцидента скромно заявил, что сделал то, что должен был.