Видео: в Турции молодой человек поймал выпавшего из окна ребенка

В Стамбуле 17-летний юноша смог поймать двухлетнюю девочку, которая выпала из окна второго этажа. Мать не уследила за ребенком, пока готовила еду.
Падение из окна девочки по имени Доха Мухаммед заметил мигрант из Алжира Феузи Забаат: он подбежал к окну и поймал ребенка, сообщает Postimees со ссылкой на cbsnews.com.
Забаат позднее рассказал СМИ, что работал возле дома и заметил в окне ребенка. Молодой человек понял, что ребенок может упасть.
Он вовремя подошел к дому, вытянул руки и поймал упавшую девочку.
Благодаря быстрой реакции молодого человека ребенок не пострадал.
«Я шел возле этого дома, когда случайно поднял глаза и увидел в окне маленькую девочку. Потом заметил, что ребенок падает и побежал, чтобы поймать. Слава богу, чтобы успел вовремя», - сказал юный спаситель журналистам.
Как оказалось, мать готовила на кухне еду и не заметила, что дочка находится у открытого окна.
Семья девочки поблагодарила подростка, назвала его настоящим героем и вручила ему денежное вознаграждение. Сам участник инцидента скромно заявил, что сделал то, что должен был.
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