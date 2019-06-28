Олег Гросс: запасы водки за 15 млн евро почти проданы

Владелец торговой сети Grossi Олег Гросс сказал, что большая часть запасов водки, закупленного за 15 млн евро перед рядом повышений акцизов, распродана и значительного ущерба предстоящее понижение акциза за собой не повлечет, хотя определенные убытки будут у всех торговых сетей.
Из опубликованных прошлой весной данных Ассоциации крупных предпринимателей Эстонии следует, что торговая сеть Grossi перед повышением акцизов закупила у компании Liviko водки на 15 млн евро, и склады еще недавно были заполнены алкоголем, передает rus.err.ee.
Гросс сказал ERR, что запасы не все проданы, так как нельзя оставлять полки пустыми, но у его компании нет проблем с избыточными запасами.
"Какой-то минус будет с каждой бутылки, которая осталась, но он будет незначительным", – сказал Гросс.
По его словам, торговая сеть приобретала запасы водки три-четыре года назад, но также поступали все торговые сети.