В Эстонию прибывает военный корабль США Mount Whitney

Mount Whitney используется с 1971 года. Это корабль класса Blue Ridge длиной почти 190 метров, в его экипаже более 325 человек, сообщили в пятницу из главного штаба Сил обороны.

„Мы ждем прибытия в Эстонию, экипаж, безусловно, заслужил этот двухдневный отпуск в древнем и прекрасном Таллинне. Корабль являлся флагманом международных учений Baltops 2019 и выполнил свои задачи. Мы благодарны эстонцам за участие в Baltops и поддержку десантных учений“,- сказал командор корабля морской капитан Кэссиди К. Норман.

Экипаж Mount Whitney во время визита в Эстонию встретится с представителями местного самоуправления, государственными чиновниками, эстонскими военнослужащими и членами Кайтселийта.

В воскресенье экипаж корабля встретится с молодежью из государственного лагеря обороны и трудовой дружины старшеклассников. В понедельник корабль посетят выпускники школ, выбравшие обучение в учебных заведениях государственной обороны, им будет представлен обзор оснащения и задач судна. В среду корабль для исполнения своих задач вновь отправится в Балтийское море.