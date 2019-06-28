В Эстонию прибывает военный корабль США Mount Whitney

В субботу в Эстонию в порт Мууга прибывает военный корабль США Mount Whitney.
Mount Whitney используется с 1971 года. Это корабль класса Blue Ridge длиной почти 190 метров, в его экипаже более 325 человек, сообщили в пятницу из главного штаба Сил обороны.
„Мы ждем прибытия в Эстонию, экипаж, безусловно, заслужил этот двухдневный отпуск в древнем и прекрасном Таллинне. Корабль являлся флагманом международных учений Baltops 2019 и выполнил свои задачи. Мы благодарны эстонцам за участие в Baltops и поддержку десантных учений“,- сказал командор корабля морской капитан Кэссиди К. Норман.
Экипаж Mount Whitney во время визита в Эстонию встретится с представителями местного самоуправления, государственными чиновниками, эстонскими военнослужащими и членами Кайтселийта.
В воскресенье экипаж корабля встретится с молодежью из государственного лагеря обороны и трудовой дружины старшеклассников. В понедельник корабль посетят выпускники школ, выбравшие обучение в учебных заведениях государственной обороны, им будет представлен обзор оснащения и задач судна. В среду корабль для исполнения своих задач вновь отправится в Балтийское море.
С 2005 года корабль является флагманов 6-го флота США. Корабль вооружен 20-мм противоракетными системами ближней защиты Phalanx и может принимать различные вертолеты. Mount Whitney оснащен техникой для связи, сбора информации и руководства высшего качества, он считается одним из кораблей самого высокого уровня в своем классе.