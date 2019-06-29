Фото: в этом уютном деревянном доме можно жить круглогодично

Рядом с пляжной зоной отдыха Рооста, в Ляэнемаа, ждет новых хозяев оригинальный бревенчатый дом, извещает Kodustiil.
Уединенный, с чудесной атмосферой, сельский или летний, как кому больше нравится, этот дом расположен на участке площадью 5592 м2. В нем есть все необходимое для комфортной жизни.
Окруженный зеленью, дом общей площадью 82 квадратных метра находится далеко от городской суеты, но достаточно близко от населенных пунктов, чтобы не чувствовать себя оторванным от цивилизации.
В доме установлена работающая на основе интернета охранная система. Конечно, есть электричество, а с 2014 года водой жителей дома снабжает скважина.
На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома расположены большая гостиная, открытая кухня и ванная комната с туалетом. На втором - целых четыре спальни. Все помещения хорошо утеплены, что позволяет пользоваться домом круглогодично.
Узнать больше об этом интересном предложении можно на портале недвижимости KV.EE.