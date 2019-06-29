Сб, 29.06.2019
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Фото: в этом уютном деревянном доме можно жить круглогодично

ФОТО: KV.EE

Рядом с пляжной зоной отдыха Рооста, в Ляэнемаа, ждет новых хозяев оригинальный бревенчатый дом, извещает Kodustiil

Уединенный, с чудесной атмосферой, сельский или летний, как кому больше нравится, этот дом расположен на участке площадью 5592 м2. В нем есть все необходимое для комфортной жизни. 

ФОТО: KV.EE

Окруженный зеленью, дом общей площадью 82 квадратных метра находится далеко от городской суеты, но достаточно близко от населенных пунктов, чтобы не чувствовать себя оторванным от цивилизации.

ФОТО: KV.EE

В доме установлена работающая на основе интернета охранная система. Конечно, есть электричество, а с 2014 года водой жителей дома снабжает скважина. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже двухэтажного бревенчатого дома расположены большая гостиная, открытая кухня и ванная комната с туалетом. На втором - целых четыре спальни. Все помещения хорошо утеплены, что позволяет пользоваться домом круглогодично. 

Узнать больше об этом интересном предложении можно на портале недвижимости KV.EE.

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