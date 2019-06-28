Пт, 28.06.2019
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В доме призрения вспыхнул пожар

Спасатель. Фото иллюстративное.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Сегодня вечером в 20.11 в Центр тревоги сообщили, что в Тартумаа в волости Камбья в одном здании дома призрения Кодиярве вспыхнул пожар, передает Postimees.

Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что пожар вспыхнул в одном здании дома призрения на первом этаже, где загорелась кровать. «Спасатели эвакуировали людей из здания, информация о пострадавших отсутствует», - говорит он.

Распространение огня удалось остановить в 20.37. Сейчас видут работу по тушению очага возгорания.

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