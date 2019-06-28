В доме призрения вспыхнул пожар
Сегодня вечером в 20.11 в Центр тревоги сообщили, что в Тартумаа в волости Камбья в одном здании дома призрения Кодиярве вспыхнул пожар, передает Postimees.
Пресс-секретарь Спасательного департамента сказал, что пожар вспыхнул в одном здании дома призрения на первом этаже, где загорелась кровать. «Спасатели эвакуировали людей из здания, информация о пострадавших отсутствует», - говорит он.
Распространение огня удалось остановить в 20.37. Сейчас видут работу по тушению очага возгорания.