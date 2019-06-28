Фото: в США самолет врезался в жилой дом

Однодвигательный самолет не сумел набрать высоту при взлете и врезался в дом, находящийся в нескольких километрах от аэропорта. Крушение уничтожило половину здания и привело к смерти одного человека внутри него. Пилот самолета также погиб на месте. Еще один человек госпитализирован с серьезными травмами, передает Lenta.ru.