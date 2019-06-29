Фото: в Палдиски ждет покупателя теремок у моря

Поступившая в продажу дача привлекает своим месторасположением и подходящей ценой, считает Kodustiil.
Симпатичная снаружи и не менее милая внутри дача расположена недалеко от Палдиски, в 600 метрах от моря и на краю леса.
В доме есть гостиная с кухней, на втором этаже - спальня и балкон, откуда открывается вид на море. Расположена дача недалеко от города и в то же время уединенно: до ближайших соседей - пять километров.
Летом дача отапливается небольшим камином.
Неподалеку железнодорожная станция Лаокюла, откуда можно добраться до Кейла, Сауэ и Таллинна.
На участке - один новый и два старых сарая и уборная.
Участок ухожен, в саду растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Каждый год хозяева собирают урожай красного и белого винограда. А розы - вообще гордость хозяев.
Больше информации на странице интернет-аукциона osta.ee.