Фото: в Палдиски ждет покупателя теремок у моря

Симпатичная снаружи и не менее милая внутри дача расположена недалеко от Палдиски, в 600 метрах от моря и на краю леса.

ФОТО: osta.ee

В доме есть гостиная с кухней, на втором этаже - спальня и балкон, откуда открывается вид на море. Расположена дача недалеко от города и в то же время уединенно: до ближайших соседей - пять километров.

Летом дача отапливается небольшим камином.

ФОТО: osta.ee

Неподалеку железнодорожная станция Лаокюла, откуда можно добраться до Кейла, Сауэ и Таллинна.

На участке - один новый и два старых сарая и уборная.

ФОТО: osta.ee

Участок ухожен, в саду растут плодовые деревья и ягодные кустарники. Каждый год хозяева собирают урожай красного и белого винограда. А розы - вообще гордость хозяев.

ФОТО: osta.ee