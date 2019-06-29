Как обустроить кладовую в доме или на даче: семь полезных советов

Как же обустроить кладовую и поддерживать в ней идеальный порядок?

1. Место для кладовой

При наличии выбора под кладовку лучше выделить небольшое помещение, расположенное недалеко от кухни и входа в дом, чтобы покупки легко попадали на полки, а оттуда быстро перемещались на кухню.

Важно, чтобы выход из кладовой был не в гостиную, а в коридор или холл. Размер помещения должен предполагать размещение по одной-двум, а лучше трем стенам системы хранения с глубиной 35-45 см. Лучше всего, если проход между стеллажами будет составлять не менее метра. Высота – до потолка, причем место для стремянки стоит предусмотреть сразу.

ФОТО: homester.com.ua

2. Материал для пола

Оптимальным материалом для стен и пола в кладовке будет керамическая плитка — ее легко мыть и дезинфицировать, в ней нет пор, которые впитывают влагу, а при уборке плитки можно использовать практически любые моющие средства. К тому же, плитка — холодный материал, что будет полезным при хранении продуктов питания.

3. Краска для стен и мебели

Латексная краска — идеальное решение, если вы хотите покрасить стены в кладовке. Часто в ее состав входят добавки, которые препятствуют появлению плесени и грибков, в отличие от других красок ее можно мыть. Также латексная краска служит полноценным барьером, не пропускающим влагу.

Деревянные стеллажи, на которых будут храниться продукты, необходимо покрыть лаком или морилкой, это защитит дерево от загрязнений и оно не будет подвержено гниению.

4. Защита от насекомых

Очень важно, чтобы в помещение с продуктами не попали насекомые, которые служат переносчиками множества болезней. Поэтому если в кладовке есть окна или вентиляционные отверстия, их необходимо закрыть сеткой от насекомых.

5. Срок годности продуктов

Одна из причин по которой в кладовке заводятся вредители или появляется плесень — это другие испорченные продукты. Важно постоянно проверять все заготовленные продукты: нет ли в сыпучих продуктах (таких, как гречка, рис или пшено) насекомых-вредителей, не вздулись ли банки с консервами, не появилась ли ржавчина на крышках.

ФОТО: homester.com.ua

6. Налаженная вентиляция

Правильная вентиляция — это основополагающая любой кладовой. Избыток влаги в кладовке может привести к появлению сырости и повышенной влажности, что в свою очередь приводит к появлению конденсата, развитию вредоносных бактерий и грибков. Если нет возможности установить отдельный вентиляционный канал, то под кладовую следует выбрать помещение, в котором есть окна или есть возможность проводить регулярные проветривания.

Если вы обустроили небольшую кладовую в шкафу или комоде, то его необходимо как можно чаще проветривать, а для постоянной вентиляции в задней стене шкафа можно сделать несколько отверстий.

7. Организация хранения продуктов

Для того, чтобы продукты хранились максимально долго, необходимо их разделять по нескольким критериям: по температуре хранения, весу и типу. На самых нижних полках должны стоять продукты, которые требуют прохлады: домашние и покупные овощные консервы, варенья, соленья, большие тяжелые емкости.