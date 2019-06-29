Копилка идей: строим на участке живую беседку

Для этого необходимо выбрать место и определиться с размерами будущей беседки. Из деревьев лучше всего подойдут ивы, клены, рябины, липы и березы. Все эти деревья гибкие и хорошо поддаются формированию. Расстояние между деревьями должно быть около одного метра. Одну сторону надо оставить свободной для входа.

ФОТО: 101dizain.ru

Между молодыми деревьями можно установить дополнительные деревянные опоры, соединив их проволокой. К этой проволоке по мере разрастания деревьев будут крепиться ветки. Когда деревья достигнут приблизительно двух метров в высоту, начинают формировать крышу беседки, сплетая ветки деревьев между собой. Внутреннее убранство беседки формируют по своему усмотрению.

Чтобы скрыть оголенные стволы, по периметру беседки можно высадить низкие кустарники или вьющиеся растения – девичий виноград, хмель, клематис или лимонник.

ФОТО: 101dizain.ru

Можно высадить и цветущие однолетники – душистый горошек, огненную фасоль или ипомею. За живой беседкой надо постоянно присматривать: обрезать сухие ветки, удалять листья, постоянно корректировать направление роста веток. Забот с ней больше, чем с деревянной, но зато выглядит она совершенно эксклюзивно.