Сб, 29.06.2019
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Копилка идей: строим на участке живую беседку

Это еще не живая, а обычная беседка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Живая беседка – простой способ облагородить дачный участок. Вместо традиционной деревянной беседки можно соорудить живую, высадив особым образом деревья или высокие кустарники, пишет 101dizain.

Для этого необходимо выбрать место и определиться с размерами будущей беседки. Из деревьев лучше всего подойдут ивы, клены, рябины, липы и березы. Все эти деревья гибкие и хорошо поддаются формированию. Расстояние между деревьями должно быть около одного метра. Одну сторону надо оставить свободной для входа.

ФОТО: 101dizain.ru

Между молодыми деревьями можно установить дополнительные деревянные опоры, соединив их  проволокой. К этой проволоке по мере разрастания деревьев будут крепиться ветки. Когда деревья достигнут приблизительно двух метров в высоту, начинают формировать крышу беседки, сплетая ветки деревьев между собой.  Внутреннее убранство беседки формируют по своему усмотрению.

Чтобы скрыть оголенные стволы, по периметру беседки можно высадить низкие кустарники или вьющиеся растения – девичий виноград, хмель, клематис или лимонник.

ФОТО: 101dizain.ru

Можно высадить и цветущие однолетники – душистый горошек, огненную фасоль или ипомею. За живой беседкой надо постоянно присматривать: обрезать сухие ветки, удалять листья, постоянно корректировать направление роста веток. Забот с ней больше, чем с деревянной, но зато выглядит она совершенно эксклюзивно.

ЗДЕСЬ вы найдете другие советы по оформлению своего дачногоили приусадебного участка.

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