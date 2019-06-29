Ратас в Эмари: работа британцев в НАТО во имя безопасности впечатляет

По словам премьер-министра, сотрудничество Эстонии и Великобритании в области обороны на двустороннем, мультилатеральном уровне и в НАТО является очень тесным и имеет долгую историю, сообщается в пресс-сообщении правительства.

"Наше оборонное сотрудничество началось почти 100 лет назад, когда британцы послали на помощь борющемуся за свободу молодому государству свой флот. Эти корабли привезли снаряжение для эстонских борцов за свободу, но – что еще важнее – они привезли нам чувство уверенности", - сказал Ратас.

"В области оборонного сотрудничества огромную ценность имеют солидарность и взаимопомощь. Я рад, что и эстонские войска могут приходить на помощь там, где в нас больше всего нуждаются. Будь то Афганистан, Сирия, Ирак или Мали», - сказал премьер-министр.

«Королевские ВВС не единственные представляют Британию здесь в этом году. В Эстонии базируется боевая группа НАТО под командованием Великобритании, а уже совсем скоро в рамках крупных учений Baltic Protector суда прибудет британский королевский флот. Таким образом британская армия представлена в Эстонии в небе, на земле и на море, и это знак приверженности Великобритании обороне альянса", - подчеркнул Ратас после встречи с командирами подразделений воздушного патрулирования и боевых вертолетов.

Говоря о поддержке принимающей стороны, премьер-министр Ратас подчеркнул важность защиты воздушного пространства для стран Балтии и отметил, что Эстония покрывает сопутствующие миссии расходы в согласованном с осуществляющей патрулирование стороной объеме.

Премьер-министр сказал, что инвестиции в развитие базы Эмари себя оправдали. «Наша цель – обеспечить участникам миссии наилучшие условия для проживания и выучки. В результате сотрудничества союзников база Эмари стала одной из самых современных в Европе, ее развитие продолжается. Возможность быстро подготовиться к началу операции, без сомнения, делает миссию по охране воздушного пространства более эффективной», - сказал Ратас и добавил, что и участвовавшие в прошлые выходные в Параде победы в Тарту самолеты и вертолеты использовали Эмари в качестве своей базы.