Нет, нам таких квартир не надо! Смотрите фото

Швейцарское архитектурное бюро Gus Wüstemann спроектировало малоквартирный жилой дом, демонстрирующий высокий уровень жизни при низком бюджете.

ФОТО: hqroom.ru

Здание находится в Цюрихе, в доме всего девять квартир, а расположен он в старом районе с застройкой 1950-х годов. В основу этого проекта легли естественный свет, уединение и щедрое пространство в обход общих стандартов.

ФОТО: hqroom.ru

Монолитный бетонный объем включает четыре квартиры с двумя спальнями площадью 60 квадратных метров и пять квартир с тремя спальнями по 95 квадратных метров каждая.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы сделали акцент на доступности жилья, поэтому стоимость найма всех квартир является одной из самых низких в городе.

Не берем во внимание цену: то, что в Швейцарии дешево, у нас - запредельно! Но скажите честно, хотелось бы вам жить в такой квартире?