Сб, 29.06.2019
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Нет, нам таких квартир не надо! Смотрите фото

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ФОТО: hqroom.ru

Мы часто ругаем новостройки: и планировки там неудобные, и потолки низкие, и стены тонкие... Можно только представить, что бы началось в соцсетях, если бы в Таллинне появился такой дом!

Швейцарское архитектурное бюро Gus Wüstemann спроектировало малоквартирный жилой дом, демонстрирующий высокий уровень жизни при низком бюджете.

ФОТО: hqroom.ru

Здание находится в Цюрихе, в доме всего девять квартир, а расположен он в старом районе с застройкой 1950-х годов. В основу этого проекта легли естественный свет, уединение и щедрое пространство в обход общих стандартов.

ФОТО: hqroom.ru

Монолитный бетонный объем включает четыре квартиры с двумя спальнями площадью 60 квадратных метров и пять квартир с тремя спальнями по 95 квадратных метров каждая.

ФОТО: hqroom.ru

Архитекторы сделали акцент на доступности жилья, поэтому стоимость найма всех квартир является одной из самых низких в городе. 

Не берем во внимание цену: то, что в Швейцарии дешево, у нас - запредельно! Но скажите честно, хотелось бы вам жить в такой квартире?

Впрочем, на ежегодном эстонском конкурсе "Бетонное строение года" этот домик точно бы получил какой-нибудь приз!

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