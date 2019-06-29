Скрывавшийся в Эстонии заказчик двух убийств получил двадцать лет тюрьмы

27 июня судья признала Кришьяна виновным в организации нападения на владельца торгово-развлекательного комплекса «Пулково-3» Михаила Карачева, умершего от травм в больнице, и убийстве бизнесмена Алексея Волнухи. Оба эпизода датированы 2010 годом.

Покушение на бизнесмена Карачева, по данным следственного комитета, было связано со строительством комплекса. Одному из субподрядчиков по результатам работ недоплатили около 90 млн руб. Владелец этой фирмы обратился к своему знакомому Михаилу Кришьяну с просьбой выбить долг. Тот согласился, однако привлеченные им исполнители, которым ставилась задача отправить бизнесмена в больницу, перестарались, убив жертву.

Как писало издание "Коммерсантъ", на след убийц Карачева петербургским сыщикам удалось выйти в ходе расследования другого уголовного дела — убийства местного предпринимателя Алексея Волнухина, который, по некоторым данным, имел отношение к обналичиванию денежных средств. Алексей Волнухин был застрелен у подъезда собственного дома утром 29 октября 2010 года. Как позже установили следователи, его убийство заказал Михаил Кришьян.

Михаил Кришьян был задержан, однако в ходатайстве следователя о его аресте было отказано. Судом была избрана мера пресечения в виде залога в размере 2 млн рублей, заплатив который, Кришьян скрылся и был объявлен в международный розыск. Как оказалось, он скрывался в Эстонии. В Таллинне он проживал по поддельному латышскому паспорту.

По информации российского отделения Интерпола, эстонские полицейские выследили Михаила Кришьяна. 15 августа 2013 года, в момент, когда бизнесмен вышел из своего Jaguar с латышскими номерами, его задержали. Процедуры, необходимые для экстрадиции задержанного, растянулись почти на два года — Михаил Кришьян с помощью своих адвокатов в эстонских судах всех инстанций безуспешно пытался доказать свое право на предоставление ему политического убежища.