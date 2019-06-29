Галерея: квартира с более чем странной картиной в Старом городе

Квартира площадью 129,2 м2 находится на одной из центральных улиц Старого города - Кунинга, в доме, датированном 1451 годом. Квартира уникальна еще и благодаря тщательной реставрации всех сохранившихся средневековых деталей: радуют глаз расписной деревянный потолок, разнообразные ниши и укромные уголки, открытые фраменты кирпичной и бутовой кладки.

Функциональным и эмоциональным центром квартиры можно считать огромную кухню-гостиную площадью 55,2 м2. Кухонная мебель включает только нижний ряд шкафов, решенных в минималистском ключе. С одной стороны, это хорошо, так как резная мебель, например, в итальянском стиле была бы, наверное, перебором. В обеденной зоне установлен массивный стол из цельного дуба, за которым могут разместиться двенадцать человек. Не намек ли это на тайную вечерю? Тем более что над кухонными шкафчиками, как интригующе пишет маклер, висит "картина маслом большого размера, придающая очарование и таинственный характер атмосфере как кухни, так и гостиной".

ФОТО: KV.EE

На картине, датированной 1995 годом, изображен вечный библейский сюжет - усекновение главы Иоанна Крестителя. Но вызывает ли это произведение искусства повышенное слюноотделение у двенадцати человек, собравшихся на трапезу?

Судя по объявлению, мебель и аксессуары в квартире остаются, иначе зачем их описывать? Остается и надежда, что вкусы покупателя совпадут со вкусами продавца. Иначе придется искать на освободившееся место более аппетитное изображение.