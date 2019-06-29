Фото: с субботы на улицах Таллинна появилось еще сто электроскутеров

Самокаты можно будет арендовать в десяти пунктах, которые расположены в разных частях города.

"При выборе мест пунктов проката, мы исходили из опыта других городов Европы, где система аренды самокатов уже работает. Поначалу самокаты можно арендовать только в центре города, но по необходимости мы готовы расширяться и в другие районы города",- говорит руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен.

Самокаты будут возле парка Таммсааре, на площади Вабадузе, в кварталах Балтика и Каламая. Точное месторасположение можно посмотреть на карте мобильного приложения Citybee. Проттен отметил, что сначала будет доступно 100 самокатов, но в случае большого спроса их будет больше.

Начало поездки стоит 50 центов, каждая последующая минута 10 центов. "За 10 минут в среднем можно проехать 2-3 километра, это обойдется в 1,5 евро, что гораздо дешевле посадки в такси", - сказал Проттен, добавив, что за один раз на самокате можно проехать около 25 километров.

По словам Проттена, электрические самокаты - это отличная возможность быстро передвигаться по городу через пробки. "В связи со строительством улицы Рейди и летними съемками фильма транспортная нагрузка в Таллинне значительно возрастет, что неизбежно приведет к заторам в центре города, а передвигаясь на электрическом самокате, можно легко о избежать пробок", - сказал руководитель Citybee.