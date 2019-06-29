Сб, 29.06.2019
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  • Выгодной и быстрой продаже квартиры может помешать одна маленькая деталь

Выгодной и быстрой продаже квартиры может помешать одна маленькая деталь

ФОТО: www.flickr.com

Забудьте о том, что главным условием быстрой продажи квартиры является цена. Большую роль играет очень маленькая деталь: цвет, в который покрашены стены, пишет Kodustiil

Практически все маклеры, дающие советы о быстрой продаже квартиры, говорят: не нужно делать большого ремонта, сделайте генеральную уборку и освежите стены. Однако никто их них не уточняет, какой именно цвет привлечет покупателя. Хотя вряд ли большинство из специалистов по продаже недвижимости осведомлены об этих нюансах. А ведь цвет стен очень важен,  ведь неверно выбранный оттенок может отпугнуть покупателя и надолго затормозить процесс продажи. 

Портал недвижимости Zillow провел опрос, в котором приняли участие 50 000 собственников проданных ими домов и квартир. Выяснились очень интересные вещи. Например, квартиры с стенами кухонь желтого цвета были проданы дороже своей рыночной стоимости. А при белой кухне продавцы даже терпели убыток. 

Столовые следует делать более темными, например, хорошо влияет на продажу серый цвет. Для гостиных талисманом является терракотовый. Очень полезным, с точки зрения продажи, является фиолетовый, особенно его лавандовые оттенки. 

«Выставляя недвижимость на продажу, вы, конечно же, хотите, чтобы ваше имущество понравилось как можно большему количеству потенциальных покупателей. Для этого имейте в виду, что большинству по душе теплые нейтральные тона. Например, неяркий желтый и светло-серый, которые ассоциируются с чистотой и свежестью», - советует дизайнер интерьера портала Zillow Кэрри Келли.

Итак, какие цвета предпочесть, чтобы быстро и за хорошие деньги продать недвижимость?

Кухня: выберите желтый, избегайте белого

Ванная: предпочтите светло-бежевый, избегайте коричневого, особенно темных тонов

Спальня: выберите светло-зеленый и ни в коем случае не коричневый

Гостиная: предпочтите лиловый, фиолетовый, лавандовый, избегайте серого

Столовая: выберите серый, забудьте про оранжевый и терракотовый

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