Выгодной и быстрой продаже квартиры может помешать одна маленькая деталь

Практически все маклеры, дающие советы о быстрой продаже квартиры, говорят: не нужно делать большого ремонта, сделайте генеральную уборку и освежите стены. Однако никто их них не уточняет, какой именно цвет привлечет покупателя. Хотя вряд ли большинство из специалистов по продаже недвижимости осведомлены об этих нюансах. А ведь цвет стен очень важен, ведь неверно выбранный оттенок может отпугнуть покупателя и надолго затормозить процесс продажи.

Портал недвижимости Zillow провел опрос, в котором приняли участие 50 000 собственников проданных ими домов и квартир. Выяснились очень интересные вещи. Например, квартиры с стенами кухонь желтого цвета были проданы дороже своей рыночной стоимости. А при белой кухне продавцы даже терпели убыток.

Столовые следует делать более темными, например, хорошо влияет на продажу серый цвет. Для гостиных талисманом является терракотовый. Очень полезным, с точки зрения продажи, является фиолетовый, особенно его лавандовые оттенки.

«Выставляя недвижимость на продажу, вы, конечно же, хотите, чтобы ваше имущество понравилось как можно большему количеству потенциальных покупателей. Для этого имейте в виду, что большинству по душе теплые нейтральные тона. Например, неяркий желтый и светло-серый, которые ассоциируются с чистотой и свежестью», - советует дизайнер интерьера портала Zillow Кэрри Келли.